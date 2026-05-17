ΠΑΟΚ: “Συγγνώμη στον κόσμο μας” – Η ανακοίνωση μετά την απώλεια της δεύτερης θέσης

Την πρώτη του επίσημη τοποθέτηση μετά την απώλεια της δεύτερης θέσης και του εισιτηρίου για τα προκριματικά του Champions League έκανε ο ΠΑΟΚ, λίγες ώρες μετά τη δραματική ισοπαλία με τον Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο.

Ο Δικέφαλος βρέθηκε μια «ανάσα» από τον μεγάλο στόχο, καθώς προηγήθηκε με 0-2 χάρη στα γκολ των Οζντόεφ και Μύθου, ωστόσο οι «πράσινοι» επέστρεψαν στο παιχνίδι και πήραν την ισοπαλία, αποτέλεσμα που άφησε τον ΠΑΟΚ εκτός δεύτερης θέσης. Την ίδια ώρα, ούτε ο Ολυμπιακός κατάφερε να κερδίσει την ΑΕΚ, με το μεταξύ τους παιχνίδι να ολοκληρώνεται 1-1.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο της ομάδας για την αποτυχία επίτευξης των φετινών στόχων, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα αντεπίθεσης ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

“Η χρονιά τελείωσε δυστυχώς όχι με τον τρόπο που θέλαμε όλοι μας.

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους τους φιλάθλους της ομάδας που δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας.

Το βέβαιο είναι ότι θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας, ξανά πρωταγωνιστή”, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ.