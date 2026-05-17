Γεννήσεις μετά τα 40: Γιατί αυξάνονται συνεχώς στην Ελλάδα και τι δείχνουν τα νέα στοιχεία

Η εικόνα της μητρότητας στην Ελλάδα αλλάζει θεαματικά τις τελευταίες δεκαετίες, με τις γεννήσεις από γυναίκες άνω των 40 ετών να καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση. Την ώρα που το συνολικό πλήθος των γεννήσεων στη χώρα μειώνεται σταθερά, όλο και περισσότερες γυναίκες αποκτούν παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία, ανατρέποντας τα δημογραφικά δεδομένα του παρελθόντος.

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα του Βύρωνα Κοτζαμάνη, καθηγητή Δημογραφίας και διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, οι γεννήσεις από γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω έχουν πενταπλασιαστεί μετά το 1990. Παράλληλα, το ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο των γεννήσεων αυξήθηκε εντυπωσιακά, από μόλις 1,8% στις αρχές της δεκαετίας του ’80 σε περισσότερο από 10% το 2023 και το 2024.



Η βασικότερη αιτία αυτής της αλλαγής είναι η συνεχής μετατόπιση της ηλικίας τεκνοποίησης. Οι γυναίκες σήμερα καθυστερούν όλο και περισσότερο τη δημιουργία οικογένειας, είτε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων είτε εξαιτίας οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που δυσκολεύουν τη γονεϊκότητα σε νεαρότερη ηλικία.

Την ίδια στιγμή, οι γεννήσεις από γυναίκες ηλικίας 30 έως 39 ετών σχεδόν διπλασιάστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ οι γεννήσεις από γυναίκες 20 έως 29 ετών κατέρρευσαν. Ακόμη πιο έντονη είναι η πτώση στις γεννήσεις από μητέρες κάτω των 20 ετών. Όπως εξηγεί ο κ. Κοτζαμάνης, σημαντικό ρόλο στην αύξηση των γεννήσεων μετά τα 40 έπαιξαν επίσης οι εξελίξεις στις τεχνικές υποβοηθούμενης γονιμότητας, αλλά και η μεγαλύτερη πρόσβαση των ζευγαριών σε αυτές τις μεθόδους.



Η υποβοηθούμενη γονιμότητα αλλάζει τα δεδομένα

Οι σύγχρονες ιατρικές δυνατότητες επιτρέπουν πλέον σε περισσότερες γυναίκες να αποκτούν παιδί σε ηλικίες που παλαιότερα θεωρούνταν δύσκολες για τεκνοποίηση. Παρότι οι γεννήσεις μετά τα 40 αυξάνονται, η συνολική συμβολή τους στους δείκτες γονιμότητας παραμένει περιορισμένη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι γεννήσεις από γυναίκες 40 έως 49 ετών «ζυγίζουν» λιγότερο από το 8% στους ετήσιους δείκτες γονιμότητας, οι οποίοι σήμερα παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλοί, μόλις πάνω από το 1,3 παιδί ανά γυναίκα. Ο ερευνητής εκτιμά μάλιστα ότι τις επόμενες δεκαετίες δεν αναμένεται νέα μεγάλη αύξηση των γεννήσεων από γυναίκες άνω των 40, ακόμη κι αν συνεχιστεί η άνοδος της μέσης ηλικίας τεκνοποίησης. Ο λόγος είναι πως ο πληθυσμός των γυναικών αυτών θα μειωθεί σημαντικά έως το 2060.

Το μεγάλο πρόβλημα της υπογεννητικότητας

Η έρευνα φωτίζει για ακόμη μία φορά το έντονο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Ο κ. Κοτζαμάνης θεωρεί ανέφικτη την επιστροφή των γεννήσεων στα επίπεδα της περιόδου 2011-2020, όταν καταγράφονταν κατά μέσο όρο 92 χιλιάδες γεννήσεις ετησίως.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι είναι εφικτή μια σταδιακή επιβράδυνση της πτώσης, αλλά και μια μελλοντική ανάκαμψη, εφόσον υπάρξουν ουσιαστικά μέτρα στήριξης της οικογένειας και της τεκνοποίησης. Καθοριστικό ρόλο θα παίξουν:

Η δημιουργία ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος για τους νέους γονείς.



Η μείωση της ατεκνίας.



Η δυνατότητα των ζευγαριών να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά χωρίς τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν σήμερα.



Η δημογραφική εικόνα της Ελλάδας αλλάζει με ταχύτητα και οι γεννήσεις μετά τα 40 αποτελούν πλέον ένα νέο κοινωνικό φαινόμενο που αποτυπώνει τόσο τις αλλαγές στον τρόπο ζωής όσο και τις σύγχρονες ανάγκες των οικογενειών.

Πηγή: instyle.gr