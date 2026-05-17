MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ο Τζος Ντουχάμελ υποδέχτηκε το τρίτο του παιδί

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Το τρίτο του παιδί και το δεύτερο με τη νυν σύζυγό του απέκτησε ο Τζος Ντουχάμελ.

Ο 53χρονος ηθοποιός και η Όντρα Μάρι έχουν ακόμη έναν γιο, τον Σέπερντ, ενώ εκείνος είναι επίσης πατέρας του 12χρονου Άξλ, τον οποίο έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, Φέργκι.

Ο Τζος Ντουχάμελ μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα μέσα από το Instagram το Σάββατο 16 Μαΐου, αποκαλύπτοντας το ιδιαίτερο όνομα της νεογέννητης κόρης τους και δημοσιεύοντας μια σειρά φωτογραφιών. «Η Ρόκα ντε Λεόν Ντουχαμέλ, το κοριτσάκι μας, είναι εδώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Μία από τις φωτογραφίες στο άλμπουμ έδειχνε μια σειρά από polaroid της νεογέννητης να κοιμάται, τον πατέρα της να κρατά ένα μπουκάλι σαμπάνιας δίπλα στην κούνια της, καθώς και τον Ντουχάμελ και τη Μάρι να ποζάρουν μαζί. Άλλα στιγμιότυπα έδειχναν τον Σέπερντ να γνωρίζει τη νέα του μικρή αδελφή, αλλά και το βρέφος να είναι ξαπλωμένο στην αγκαλιά της μητέρας του, στο νοσοκομείο.

Δείτε την ανάρτηση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 – Δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Χατζηδάκης: Δεν πρέπει να πάνε χαμένες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες των τελευταίων 7 ετών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Κοζάνη: Εντοπίστηκε σορός κοντά στο Πλατανόρευμα – Πιθανολογείται πως ανήκει στον 78χρονο αγνοούμενο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Τζιτζικώστας στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ: “Η μεγάλη μάχη τώρα είναι η σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρώπη”

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 19 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 17η Μαΐου

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα απάτης με κρυπτονομίσματα στο Ντουμπάι – Κοινή επιχείρηση με ΗΠΑ και Κίνα, 276 συλλήψεις