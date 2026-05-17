Πάμελα Άντερσον: Φουντώνουν οι φήμες για ειδύλλιο με τον Τομ Κρουζ

Φουντώνουν οι φήμες που θέλουν την Πάμελα Άντερσον και τον Τομ Κρουζ να είναι το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η 58χρονη ηθοποιός έχει τραβήξει την προσοχή του 63χρονου σταρ του Χόλιγουντ.

Όπως λέγεται επίσης, η Πάμελα Άντερσον «κάνει χώρο για τον έρωτα στη ζωή της».

Ο Κρουζ φέρεται να «πρόσεξε» την Άντερσον και να εντυπωσιάστηκε από την ερμηνεία της στην ταινία που σηματοδότησε τη μεγάλη επιστροφή της, «The Last Showgirl».

«Η ταινία έκανε τον κόσμο να δει την Πάμελα με πολύ διαφορετικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένου και του Τομ», είχε δηλώσει στο National Enquirer πριν από μερικές εβδομάδες. «Από τότε βρίσκονται σε επαφή».

Το ίδιο πρόσωπο ανέφερε ακόμη ότι υπήρξε «σίγουρα σπίθα» ανάμεσα στους δύο σταρ. «Ο κόσμος το έχει προσέξει και το έχει αναφέρει στον Τομ», πρόσθεσε η πηγή.

Η πρωταγωνίστρια του «Baywatch» είχε συνδεθεί τελευταία ερωτικά με τον συμπρωταγωνιστή της στο «Naked Gun», Λίαμ Νίσον. Οι δύο σταρ πυροδότησαν φήμες για ειδύλλιο, όταν η χημεία τους φάνηκε έντονα κατά την προώθηση της ταινίας τους το περασμένο καλοκαίρι.

Τον περασμένο χρόνο η Πάμελα Άντερσον απασχόλησε με τα προσωπικά της, όταν φημολογήθηκε ότι είχε σχέση με τον με τον Λίαμ Νίσον, τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία Naked Gun. Ωστοσο, τον Δεκέμβριο εκείνη εξήγησε ότι είχαν περάσει μαζί απλώς μία ρομαντική εβδομάδα στο σπίτι του ηθοποιού.

