Μίλιτσιτς: Δεν θέλαμε να πάμε από τώρα διακοπές

Ο Άρης με σύμμαχο την έδρα του «πάτησε» την ΑΕΚ (90-81) στο καμίνι του Αλεξανδρείου και πάει στην Αθήνα για να πάρει την πρόκριση στην τετράδα του Πρωταθλήματος.

Ο τεχνικός των «κιτρίνων», Ιγκόρ Μίλιτσιτς, μιλώντας μετά το τέλος της αναμέτρησης στάθηκε στην ενέργεια που έβγαλαν οι παίκτες του μέσα στο παρκέ, ενώ ευχαρίστησε τον κόσμο για την παρουσία του.

«Αξίζαμε τη νίκη γιατί παίξαμε σκληρά και επιθετικά από την αρχή του αγώνα, ελέγχοντας τον ρυθμό και μη επιτρέποντας την ΑΕΚ να μας απειλήσει. Μπορεί κάποιοι να νόμιζαν ότι ήμασταν έτοιμοι να πάμε διακοπές αλλά δεν θέλαμε να πάμε από τώρα διακοπές. Δεν είναι εύκολο να κρατήσεις τη συγκέντρωσή σου σ’ αυτό το διάστημα. Θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς μας οι οποίοι γέμισαν το γήπεδο και αποτελεί μία ακόμη απόδειξη του τι πιστεύουν για την ομάδα. Βάζουμε όμως τα κεφάλια κάτω και πάμε για το επόμενο παιχνίδι».

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς ρωτήθηκε για το διάστημα των οκτώ ημερών που μεσολαβεί μέχρι το επόμενο παιχνίδι. «Ο Κώστας (Αντετοκούνμπο) και ο Μήτρου Λονγκ αγωνίστηκαν με πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση, με τα προβλήματα που έχουμε, αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό για μας. Δεν περίμενα να πω ότι μου αρέσει αλλά στην παρούσα στιγμή δεν είναι κακό».

Σάκοτα: «Η ομάδα χρειάστηκε μέρες για να συνέλθει από τον χαμένο τελικό»

Από την πλευρά του ο τεχνικός της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα είπε: «Ο Άρης ήταν πιο συγκεντρωμένος κι εμείς κάναμε λάθη που δεν επιτρέπονται από έμπειρους παίκτες. Δεν είχαμε παίκτη να βάλει τα ελεύθερα σουτ (πλην του Χαραλαμπόπουλος). Οι 20 βολές που εκτέλεσε ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο είναι πολλές και δεν είναι τόσο σύνηθες στο μπάσκετ».

Για την εξαιρετική απόδοση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου: «Είναι παίκτης σημαντικός, έπαιξε 30 λεπτά. Ο Βασίλης είναι από τους παίκτες που κρατάνε την ομάδα σε όλη τη σεζόν», απάντησε μεταξύ άλλων και ρωτήθηκε για την ψυχολογία της ομάδας του μετά τον χαμένα τελικό του BCL. «Και πριν πάμε εκεί, είχαμε είπαμε ότι έχουμε μια εκκρεμότητα. Προφανώς είμαστε σε διαφορετική κατάσταση. Ήταν αρκετά δύσκολο λόγω και του τρόπου με τον οποίον τελείωσε ο τελικός. Πιστεύω ότι κάναμε το καλύτερο τουρνουά που θα μπορούσαμε να κάνουμε και στο τέλος χάσαμε μ’ έναν τρόπο που σίγουρα επηρεάζει την ψυχολογία των παικτών. Χρειαστήκαμε ημέρες για να συνέλθουμε σαν ομάδα».

Πηγή: metrosport.gr