Μαρία Καλλιμάνη: Δεν είχα θέσει καθόλου την τηλεόραση ως προτεραιότητα στην καριέρα μου

Με αφορμή τη δραματική σειρά “Τελευταίο νησί” στην ΕΡΤ, η Μαρία Καλλιμάνη έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου αυτή την εβδομάδα.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γοητευτική ηθοποιός παραδέχθηκε πως ποτέ δεν είχε θέσει σε πρώτη προτεραιότητα μια διαδρομή στη μικρή οθόνη.

Απολογισμό έχετε κάνει αυτής της σημαντικής καριέρας;

Σπάνια. Όταν δουλεύω, είμαι μέσα σε όλο αυτό και δεν ανατρέχω στο παρελθόν. Κάθε φορά που κάνω μια νέα δουλειά, μου αρέσει να μπαίνω σαν άγραφο χαρτί, να ξεκινάω από την αρχή, δεν μου αρέσει να δουλεύω με τις ευκολίες μου.

Σε κάθε νέα δουλειά ψάχνω νέα πράγματα, δυναμώνω άλλα κομμάτια. Δεν θέλω να κάνω τα ίδια πράγματα.

Έχω την αίσθηση ότι την τηλεόραση δεν την θέσατε ως προτεραιότητα στην καριέρα σας. Σωστά;

Ισχύει, καθόλου. Δεν με είχε απασχολήσει το κομμάτι της τηλεόρασης, η πρώτη μεγάλη δουλειά ήταν οι “Άγριες Μέλισσες”. Μέχρι τότε δεν το είχα σκεφτεί ιδιαίτερα. Εκεί κατάλαβα και ένιωσα την αναγνωρισιμότητα. Μετά ήρθαν οι “Πανθέοι”, τώρα το “Τελευταίο νησί” και οι “Αθώοι”, επίσης μια εξαιρετική δουλειά.

Είναι όμορφο συναίσθημα να έρχεται ο θεατής και να σου μιλάει. Για εμένα πάντα πυξίδα είναι ο ρόλος και οι άνθρωποι. Το θέατρο το αγαπώ πολύ, αισθάνομαι ότι η σκηνή σε δοκιμάζει 100%.