Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος Αυστραλός που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το ΙΧ του εντός του ΟΛΘ

Χειροπέδες σε έναν 55χρονο υπήκοο Αυστραλίας πέρασαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Θεσσαλονίκης, σήμερα το απόγευμα.

Όπως διαπιστώθηκε, ο άνδρας -ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης- εκτελούσε με το ΙΧ του επικίνδυνους ελιγμούς σε προσωρινό χώρο στάθμευσης εντός του ΟΛΘ.

Μάλιστα διαπιστώθηκε πως ο 55χρονος οδηγός δεν έφερε την απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδηγήσεως.

Αναλυτικά η ενημέρωση από το Λιμενικό:

“Τις απογευματινές ώρες σήμερα, συνελήφθη από στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Θεσσαλονίκης ένας 55χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Αυστραλίας), για παράβαση του άρθρου 46 παρ.7 του Ν.5209/2025 του Κ.Ο.Κ. «Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης» και του άρθρου 98 παρ. 4 του Ν.5209/2025 του Κ.Ο.Κ. «Άδειες οδήγησης».

Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω οδηγός ενός Ι.Χ.Ε. οχήματος κατελήφθη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης να εκτελεί επικίνδυνους ελιγμούς, εντός προσωρινού χώρου στάθμευσης στην προβλήτα 9. Σε γενόμενο έλεγχο από Κλιμάκιο Τροχαίας διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός δεν έφερε την απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδηγήσεως, ενώ κατόπιν διενέργειας αλκοολομέτρησης εξακριβώθηκε ότι οδηγούσε το Ι.Χ.Ε όχημα του υπό την επήρεια μέθης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις”.

