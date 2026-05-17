Τριάρα για τον Άρη και πέμπτη θέση

Ο Άρης ολοκλήρωσε τις φετινές του υποχρεώσεις με νίκη απέναντι στον Λεβαδειακό, επικρατώντας με 3-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι «κίτρινοι» έκλεισαν τη σεζόν με θετικό αποτέλεσμα, ωστόσο η συνολική εικόνα της χρονιάς αφήνει πικρία, καθώς η ομάδα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η αναμέτρηση είχε καλό ρυθμό, με τον Άρη να δείχνει από νωρίς διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό του και να αποχαιρετήσει τη σεζόν με μία θετική εμφάνιση. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου αξιοποίησε τις ευκαιρίες που δημιούργησε και πήρε μία δίκαιη νίκη απέναντι στον Λεβαδειακό.

Παρά το θετικό αποτέλεσμα, η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται απογοητευτική για τον σύλλογο. Ο Άρης είχε ως βασικό στόχο την έξοδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όμως τα λάθη που έγιναν στη διάρκεια της σεζόν κόστισαν ακριβά. Οι συνεχείς μεταπτώσεις δεν επέτρεψαν στην ομάδα να αποκτήσει σταθερότητα και να διεκδικήσει με αξιώσεις μία θέση στην Ευρώπη.

Πλέον, στον Άρη καλούνται να κάνουν τον απολογισμό της χρονιάς και να προχωρήσουν στις απαραίτητες αλλαγές ενόψει της νέας σεζόν. Η επόμενη μέρα απαιτεί σωστό σχεδιασμό, ξεκάθαρο πλάνο και ενίσχυση σε καίριες θέσεις, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί πιο ανταγωνιστική και έτοιμη να επιστρέψει στις επιτυχίες.

Ο αγώνας:

Στο έβδομο λεπτό ο Άρης έχασε μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ.

Οι γηπεδούχοι έφυγαν με ταχύτατα στην κόντρα, με τον Γιαννιώτα να πασάρει στον Κουαμέ και εκείνος να πλασάρει από κλειστή γωνία, προτού ο κίπερ του Λεβαδειακού παραχωρήσει κόρνερ.

Δύο λεπτά μετά ήταν σειρά των Βοιωτών να απειλήσουν. Ο Μπάλτσι έκανε το σουτ και η μπάλα πέρασε άουτ.

Στο 17΄ ο Ράτσιτς δοκίμασε το πόδι του από μακριά, η μπάλα κόντραρε σε αμυντικούς του Λεβαδειακού και κατέληξε κόρνερ.

Στο 32΄ ο Άρης άγγιξε το 1-0, όταν μετά από σέντρα του Γκαρέ από τα δεξιά, ο Κουαέ πήδηξε ψηλότερα απ΄ όλους, όμως ο πορτιέρε του Λεβαδειακού απέκρουσε εντυπωσιακά-και με τη βοήθεια του δοκαριού-σε κόρνερ.

Στο 36΄ ο Λεβαδειακός κόντρα στη ροή του αγώνα λίγο έλειψε να ανοίξει το σκορ. Ο Κωστή έκλεψε την μπάλα από τον Ροζ, έκανε το σουτ από το ύψος του πέναλτι και η μπάλα πέρασε ελάχιστα έξω.

Στο 46΄ ο Άρης έχασε μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Γκαρέ έστρωσε στον Ντούντου, το δεξί πλασέ από το ύψος του πέναλτι σταμάτησε ο Τσάπρας.

Τέσσερα λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι είχαν μία ακόμα καλή στιγμή στο παιχνίδι. Ο Ροζ επιχείρησε το σουτ, η μπάλα έσκασε, αλλά ο γκολκίπερ του Λεβαδειακού δεν αιφνιδιάστηκε και απέκρουσε σε κόρνερ.

Στο 61΄ ο Χόνγκλα έπιασε ένα εντυπωσιακό σουτ από μακρινή απόσταση και ο Άνακερ μπλόκαρε την μπάλα.

Στο 65΄ Ο Άρης ευτύχησε να πάρει κεφάλι στο σκορ. Ο Γιαννιώτας έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Καντεβέρε με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Στο 70ο λεπτό ο Άρης ζήτησε πέναλτι για χέρι μέσα στην περιοχή, αλλά ο διαιτητής δεν έδωσε κάτι, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες από τον πάγκο των «κιτρίνων».

Στο 72΄ οι γηπεδούχοι σφράγισαν τη νίκη. Ο Καντεβέρε έδωσε στον Πέρεθ και ο Ισπανός εντός περιοχής αριστερά, με αριστερό διαγώνιο σουτ έκανε το 2-0.

Στο 80ο λεπτό ο Καντεβέρε με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στην αναμέτρηση ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Ο Γκαρέ έδωσε δεξιά στον Πέρεθ, αυτός γύρισε από δεξιά στο πέναλτι και ο Καντεβέρε με αριστερό πλασέ έκανε το 3-0.

Στη συνέχεια το μόνο που άλλαξε ήταν οι αριθμητικές ισορροπίες, με τους Βοιωτούς να τελειώνουν την αναμέτρηση με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής με δεύτερης κίτρινης κάρτα του Κωστή στο 90΄.

Οι συνθέσεις:

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης (75′ Καράι), Φαντιγκά, Ροζ (58′ Τεχέρο), Χόνγκλα, Φρίντεκ, Γένσεν, Ράτσιτς, Γιαννιώτας (79′ Μορόν), Γκαρέ, Ντούντου (58′ Πέρεθ), Κουαμέ (58′ Καντεβέρε).

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ, Τσάπρας, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Τσόκαϊ (75′ Βέρμπιτς), Νίκας (58′ Λαμαράνα), Παλάσιος (75′ Οζέγκοβιτς), Μπάλτσι (58′ Γκούμας), Κωστή, Πεντρόσο (85′ Παπαδόπουλος).

Η τελική βαθμολογία

Άρης 31 Λεβαδειακός 31 ΟΦΗ 23 ΝΠΣ Βόλος 17

