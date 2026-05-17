ΗΑΕ: Ομαλά τα επίπεδα της ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό που δέχθηκε επίθεση – Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Χωρίς αξιοσημείωτες ζημιές ή απώλειες πέρασε η επίθεση με drone στον πυρηνικό σταθμό Μπαρακά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΔΥΑΕ) ανακοίνωσε ότι πληροφορήθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ότι τα επίπεδα της ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό Μπαρακά παραμένουν σε ομαλά επίπεδα και ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, μετά από την επιδρομή ενός drone που προκάλεσε πυρκαγιά σε μία εξωτερική ηλεκτρική γεννήτρια.

«Η ΔΥΑΕ παρακολουθεί στενά την κατάσταση και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρχές των ΗΑΕ, καθώς είναι έτοιμη να παρέχει βοήθεια αν χρειαστεί», πρόσθεσε η ΔΥΑΕ.

