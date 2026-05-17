MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΑΕ: Ομαλά τα επίπεδα της ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό που δέχθηκε επίθεση – Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Χωρίς αξιοσημείωτες ζημιές ή απώλειες πέρασε η επίθεση με drone στον πυρηνικό σταθμό Μπαρακά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΔΥΑΕ) ανακοίνωσε ότι πληροφορήθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ότι τα επίπεδα της ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό Μπαρακά παραμένουν σε ομαλά επίπεδα και ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, μετά από την επιδρομή ενός drone που προκάλεσε πυρκαγιά σε μία εξωτερική ηλεκτρική γεννήτρια.

«Η ΔΥΑΕ παρακολουθεί στενά την κατάσταση και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρχές των ΗΑΕ, καθώς είναι έτοιμη να παρέχει βοήθεια αν χρειαστεί», πρόσθεσε η ΔΥΑΕ.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ρωσία: Τουλάχιστον 4 νεκροί σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με drones σε ρωσικές περιφέρειες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Ρέθυμνο: 70χρονος τουρίστας τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στο φαράγγι των Μύλων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Προσάραξη ιστιοφόρου στη Μακρόνησο – Τραυματίστηκε 67χρονη Βρετανίδα επιβάτιδα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται σήμερα οι εκδηλώσεις “Της Κυριακής το Αντάμωμα” στη Νέα Ελβετία, από την Ε’ Κοινότητα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Πέλκας και Μύθου στην ενδεκάδα του Δικεφάλου

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Dara: Η στιγμή που συνάντησε την Ελένη Φουρέιρα και χόρεψαν μαζί το “Bangaranga” – Δείτε βίντεο