Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα προς το Ισραήλ και τα στρατεύματά του στον Λίβανο το Σαββατοκύριακο

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα προς το Ισραήλ και τα ισραηλινά στρατεύματα στον Λίβανο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, παρά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για παράταση της εκεχειρίας.

“Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα με κατεύθυνση το κράτους του Ισραήλ και των στρατευμάτων του στρατού, παραβιάζοντας ξεκάθαρα και συνεχώς τις συμφωνίες εκεχειρίας”, δήλωσε ο αξιωματούχος σε ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι συγκρούσεις μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και της Χεζμπολάχ συνεχίστηκαν ακόμη και την ώρα που απεσταλμένοι των δύο χωρών συμφώνησαν την Παρασκευή να παρατείνουν την εκεχειρία άλλες 45 ημέρες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Χεζμπολάχ χρησιμοποίησε επανειλημμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη FPV οπτικών ινών, χαμηλού κόστους, για να στοχεύσει τις ισραηλινές δυνάμεις στον Λίβανο, θέτοντας μια νέα πρόκληση για τον ισραηλινό στρατό.

Αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη των οποίων ο χειρισμός γίνεται από απόσταση βυθίζουν τους χειριστές τους σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία σαν να βρίσκονται στο πιλοτήριο.

“Σήμερα, είμαστε αντιμέτωποι με την πρόκληση της εξουδετέρωσης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών FPV”, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

“Πρόκειται για συγκεκριμένο είδος απειλής… η οδηγία μου είναι να βρούμε μια λύση σε αυτό, όπως και στην επόμενη απειλή που θα διαφανεί”.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή μετά την εκτόξευση από τη Χεζμπολάχ ρουκετών στο Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, σε απάντηση για την κοινή στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ εισέβαλε στο νότιο Λίβανο και συνεχίζει να πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ σε όλη τη χώρα.

Από την έναρξη του πολέμου, τα ισραηλινά πλήγματα έχουν σκοτώσει περισσότερους από 2.900 ανθρώπους στον Λίβανο, από τους οποίους περισσότεροι από 400 μετά την έναρξη της εκεχειρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.

Συνολικά, 21 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο –20 στρατιώτες και ένας εργολάβος που εργαζόταν για τον στρατό– από την έναρξη του πολέμου, στις 2 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ