MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο γυναίκες νεκρές σε τροχαίο

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν σήμερα από ΙΧ αυτοκίνητο δύο άτομα, το όχημα των οποίων ενεπλάκη σε τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές, υπήρξε σύγκρουση δύο οχημάτων στην εθνική οδό Ρόδου-Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο γυναικών.

Στο γενικό νοσοκομείο της Ροδου μεταφέρθηκαν ακόμα τρία άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ρόδος Τροχαίο δυστύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Αχαΐα: Άνδρας σε έξαλλη κατάσταση κυκλοφορούσε με αλυσοπρίονο – Αστυνομικοί τον αφόπλισαν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της ΝΔ με ψηφοφορία για τη νέα Πολιτική Επιτροπή και ομιλία Μητσοτάκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 28 λεπτά πριν

“Η πρώτη κλήση”: Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε τον Νάσο Μπαζίνα με ένα ιδιαίτερο βίντεο

MEDIA NEWS 1 ώρα πριν

Καπουτζίδης για Eurovision: Το televoting που πήραμε είναι το καλύτερο που έχουμε πάρει από τότε που ξεκίνησε αυτό το σύστημα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Στερνς – Σάκκαρη 2-0: Απογοήτευσε και αποκλείστηκε η Ελληνίδα τενίστρια στον πρώτο γύρο του Στρασβούργου