Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο γυναίκες νεκρές σε τροχαίο

Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν σήμερα από ΙΧ αυτοκίνητο δύο άτομα, το όχημα των οποίων ενεπλάκη σε τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές, υπήρξε σύγκρουση δύο οχημάτων στην εθνική οδό Ρόδου-Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο γυναικών.

Στο γενικό νοσοκομείο της Ροδου μεταφέρθηκαν ακόμα τρία άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ