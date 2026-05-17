Ο Κασσελάκης στηρίζει Πολάκη: Με λυπεί βαθιά που έπεσε και ο ίδιος θύμα του “Μπουζουξίδικου 2” από τους ίδιους πρωταγωνιστές

Παρέμβαση από τον Στέφανο Κασσελάκη, ο οποίος δηλώνει στήριξη στον Παύλο Πολάκη μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, παρά το παρελθόν των έντονων διαφωνιών μεταξύ τους.

Ο Κασσελάκης επισημαίνει ότι η συνεχιζόμενη και προσχεδιασμένη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί βαθιά λύπη, ιδιαίτερα για την απαξίωση της κομματικής βάσης.

Όπως αναφέρει, η εντολή του ελληνικού λαού το 2023 και 2024 ήταν η διατήρηση του ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματικής αντιπολίτευσης και όχι η διάλυση του κόμματος ή η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων με ιδιοκτησιακές αντιλήψεις, δεδομένου ότι αυτά αποκτήθηκαν από τις συνδρομές των μελών.

Παρά τις προσωπικές διαφορές που είχαν φέρει στο παρελθόν Κασσελάκη και Πολάκη σε δημόσιες αντιπαραθέσεις και τη δικαστική διαμάχη, ο Κασσελάκης τονίζει ότι «ο Παύλος Πολάκης έχει απόλυτο δίκιο να ζητά το αυτονόητο: τη σύγκλιση του ανώτερου οργάνου ενός κόμματος που λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση για υπαρξιακά ζητήματα».

Παράλληλα, εκφράζει λύπη που και ο ίδιος ο Πολάκης έπεσε θύμα του «Μπουζουξίδικου 2» από τους ίδιους πρωταγωνιστές.

Η παρέμβαση αυτή αποτελεί μια ρητή στήριξη σε αντίθεση με την παλαιότερη διαδικτυακή κόντρα τους, κατά την οποία οι δύο πολιτικοί αντάλλαζαν χαρακτηρισμούς και κατηγορίες για την αναβολή δικαστικών υποθέσεων.

Η αλλαγή στάσης του Κασσελάκη αναδεικνύει την ανάγκη, όπως σημειώνει, για σεβασμό στη βούληση της κομματικής βάσης και στον ελληνικό λαό, τονίζοντας ότι «ο εκλεγμένος ΣΥΡΙΖΑ που υποστηρίξαμε το 2023 ενάντια στο δεξιό καθεστώς δεν μπορεί να βγαίνει στο σφυρί».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

Παύλος Πολάκης Στέφανος Κασσελάκης

