Καπουτζίδης για Eurovision: Το televoting που πήραμε είναι το καλύτερο που έχουμε πάρει από τότε που ξεκίνησε αυτό το σύστημα

Ο Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψε από τη Βιέννη μαζί με την ελληνική αποστολή, μετά το φινάλε της Eurovision 2026, όπου ο Ακύλας τερμάτισε στην 10η θέση.

Κατά την επιστροφή του, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε στους δημοσιογράφους.

«Θέλαμε να πάμε λίγο παραπάνω, το αξίζαμε κιόλας. Έτσι είναι αυτός ο διαγωνισμός, καμιά φορά σου έρχεται μια χαρά που δεν την περιμένεις, όπως πέρυσι που ήμασταν πιο ψηλά απ’ ότι μάς λέγανε. Άλλες φορές σου έρχεται μια στεναχώρια γιατί πας για πιο ψηλά, αλλά τελικά πας πιο κάτω. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, τι να κάνουμε;», είπε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Σε ερώτηση για το αν από αύριο θα αρχίσουν κάποιοι στις εκπομπές να αποκαθηλώνουν τον Ακύλα και όλη την προσπάθεια, ο Γιώργος Καπουτζίδης απάντησε: «Από την εμπειρία που έχω, στην ελληνική τηλεόραση μπορεί κανείς να δει τα πάντα. Αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι αυτός ο διαγωνισμός είναι έτσι. Και έτσι πρέπει να τον καταλάβεις.

Το televoting που πήραμε είναι το καλύτερο που έχουμε πάρει από τότε που ξεκίνησε αυτό το σύστημα με τον διαχωρισμό, πρώτα επιτροπές και μετά televoting. Είναι ακόμα καλύτερο και από το περσινό».