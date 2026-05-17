Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Πέλκας και Μύθου στην ενδεκάδα του Δικεφάλου

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την 6η αγωνιστική των πλέι οφ με στόχο να πετύχει μία κομβική νίκη, ώστε σε συνδυασμό με πιθανή απώλεια του Ολυμπιακού στην AllWyn Arena απέναντι στην ΑΕΚ, να κατακτήσει την 2η θέση και να τσεκάρει το εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου γνωστοποίησε πριν από λίγο τις επιλογές του, τοποθετώντας στο αρχικό σχήμα τον Πέλκα αντί του Τάισον και προτιμώντας στην κορυφή της επίθεσης τον Μύθου από τον Γερεμέγεφ.

Οι «ασπρόμαυροι» καλούνται να δείξουν χαρακτήρα σε ένα ακόμη σημαντικό ματς.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάντσες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Μύθου.