“Η πρώτη κλήση”: Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε τον Νάσο Μπαζίνα με ένα ιδιαίτερο βίντεο

Ο Νάσος Μπαζίνας αποτέλεσε εδώ και μερικές ημέρες μία από τις πρώτες μεταγραφικές προσθήκες του ΠΑΟΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να επενδύει σε ένα από τα ανερχόμενα ελληνικά ταλέντα του μπάσκετ.

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του από τον Προμηθέα, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε στην ιδιαίτερη παρουσίαση του νεαρού γκαρντ μέσα από ένα ξεχωριστό βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Το βίντεο, το οποίο τιτλοφορείται ως «Η πρώτη κλήση» δείχνει τον Νάσο Μπαζίνα να φοράει για πρώτη φορά την ασπρόμαυρη φανέλα του ΠΑΟΚ με το «77» στην πλάτη, νούμερο με το οποίο θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν.

Δείτε το βίντεο της παρουσίασης του Νάσου Μπαζίνα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ: