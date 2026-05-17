Λάρισα: Δύο παιδιά και μία γυναίκα τραυματίστηκαν σε τροχαίο στη Ροδιά

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη διασταύρωση Ροδιάς, στο δρόμο Τυρνάβου-Γυρτώνης, στη Λάρισα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με το paidis, από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο παιδιά, ηλικίας 10 και 12 ετών, και μία 50χρονη γυναίκα. Δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, αλλά μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Τέλος, προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου διεξάγει το ΑΤ Τυρνάβου.