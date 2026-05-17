Λουτσέσκου: Δείξαμε…ηλιθιότητα, δεν θέλω να μιλήσω για το μέλλον

Ο ΠΑΟΚ κρατούσε στα χέρια του τη δεύτερη θέση και την έξοδο στο Champions League, καθώς βρέθηκε να προηγείται 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, όμως στην επανάληψη μπήκε χαλαρός και το πλήρωσε ακριβά, επιτρέποντας τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίσει σε 2-2 και έτσι ο Δικέφαλος θα ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις από τον δεύτερο προκριματικό του Europa League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν μπορούσε να κρύψει την απογοήτευσή του και στο περιθώριο των δηλώσεών του ανέφερε τα εξής:

«Η λέξη απογοήτευση είναι μικρή για να περιγράψει τα συναισθήματά μου αυτή τη στιγμή. Απογοήτευση για τα γκολ που δεχτήκαμε, που δεν μπορέσαμε να βγάλουμε τη μπάλα από τη περιοχή μας, για τις χαμένες ευκαιρίες, για όλα. Και για τις ωραίες στιγμές αλλά και για την… ηλιθιότητα που δείξαμε στο τέλος.

Δεν θέλω να συζητήσω κάτι για το μέλλον, θα προσερχόμουν ίσως για λίγη παραπάνω βοήθεια από εκεί… ψηλά, για τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε φέτος και να αλλάξουμε τον τρόπο που θα αντιμετωπίζαμε τις δυσκολίες που μας προέκυψαν», ήταν τα λόγια του Ρουμάνου τεχνικού του ΠΑΟΚ στην κάμερα της COSMOTE TV.

