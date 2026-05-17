ΗΠΑ: Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι “δεν θα μείνει τίποτα από το Ιράν” εάν η Τεχεράνη δεν δεχτεί μια συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social, τη δική του πλατφόρμα, ότι “δεν θα μείνει τίποτα από το Ιράν” εάν η Τεχεράνη δεν υπογράψει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζουν να παραπαίουν.

“Για το Ιράν, ο χρόνος τελειώνει και καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, διαφορετικά δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς”, απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Έπειτα από έναν και πλέον μήνα εκεχειρίας μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών, παραμένει μακρινή η προοπτική μιας διευθέτησης της σύγκρουσης η οποία άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έκαναν “καμιά συγκεκριμένη παραχώρηση” στην απάντησή τους σε ιρανικές προτάσεις.

“Η Ουάσινγκτον απαίτησε επίσης πολύ αυστηρούς και μακροπρόθεσμους περιορισμούς στον ιρανικό πυρηνικό τομέα και έθεσε ως προϋπόθεση την παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα κατά την έναρξη των διαπραγματεύσεων”, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Το πυρηνικό θέμα του Ιράν παραμένει το κύριο αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, η Ουάσινγκτον παρουσίασε έναν κατάλογο πέντε σημείων απαιτώντας κυρίως από το Ιράν να διατηρήσει μόνο μία πυρηνική εγκατάσταση σε λειτουργία και να μεταφέρει το απόθεμα του εμπλουτισμένου σε υψηλό ποσοστό ουρανίου που διαθέτει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν επίσης να αποδεσμεύσουν “τουλάχιστον το 25%” των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στο εξωτερικό ή να καταβάλουν αποζημιώσεις για ζημιές που υπέστη το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ