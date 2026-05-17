Μήνυμα ενότητας από τον Μύθου: Να προχωρήσουμε ως ομάδα

Ο Ανέστης Μύθου φανερά απογοητευμένος, μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ και τη χαμένη ευκαιρία να τερματίσει στη δεύτερη θέση, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και τόνισε ότι πρέπει να αφήσουν πίσω όσα συνέβησαν φέτος και να προχωρήσουν ενωμένοι την επόμενη μέρα.

Για την εικόνα του ΠΑΟΚ στο τέλος της σεζόν: «Το αποτέλεσμα μένει όχι το πόσο καλό ποδόσφαιρο παίξαμε. Είχαμε ένα κακό διάστημα και το αποτέλεσμα δεν ικανοποιεί».

Για τα δύο διαφορετικά ημίχρονα: «Δεν ξέρω τι άλλαξε. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, πρέπει να το κοιτάξουμε, να αναλύσουμε τι έχει συμβεί και δεν πρέπει να ξανασυμβούν».

Για τους προσωπικούς του στόχους: «Όταν τα πράγματα έχουν έρθει έτσι δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος».

Τέλος, ρωτήθηκε για την επόμενη μέρα: «Περιμένουμε την επόμενη μέρα γιατί πρέπει να αφήσουμε πίσω αυτή την απογοήτευση που μας κυριεύει και να προχωρήσουμε ως ομάδα».

Πηγή: metrosport.gr