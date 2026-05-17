Ρία Ελληνίδου – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πρώτο δημόσιο φιλί στο στόμα στο κοινό πάρτι γενεθλίων τους

Ξεχωριστή ήταν η σημερινή Κυριακή για τη Ρία Ελληνίδου και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, καθώς οι δυο τους γιόρτασαν μαζί τα γενέθλιά τους σε ένα κοινό πάρτι που ξεκίνησε από το απόγευμα και κράτησε μέχρι αργά το βράδυ, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένους φίλους.

Η τραγουδίστρια και το γνωστό μοντέλο είχαν γενέθλια με μόλις μία ημέρα διαφορά και αποφάσισαν να διοργανώσουν ένα κοινό πάρτι για να γιορτάσουν μαζί με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Το ζευγάρι μοιράστηκε αρκετά στιγμιότυπα μέσα από τα stories του Instagram, δίνοντας στους διαδικτυακούς του φίλους μια γεύση από τη γιορτινή ατμόσφαιρα της ημέρας.

Ανάμεσα στα βίντεο που ανέβασαν, ξεχώρισε η στιγμή που έσβησαν μαζί τα κεράκια στις τούρτες τους, με τη Ρία Ελληνίδου και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να ανταλλάσσουν για πρώτη φορά δημόσια ένα τρυφερό φιλί στο στόμα.

Τον τελευταίο χρόνο οι φήμες πως οι δυο τους είναι ζευγάρι είχαν φουντώσει, καθώς συχνά πραγματοποιούσαν κοινές εμφανίσεις και δημοσίευαν κοινά στιγμιότυπα στα social media, χωρίς όμως να έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τη σχέση τους.

Το σημερινό κοινό πάρτι γενεθλίων φαίνεται πως έδωσε τελικά την πιο ξεκάθαρη απάντηση στα σενάρια που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες γύρω από την προσωπική τους ζωή.