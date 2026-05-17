Αχαΐα: Άνδρας σε έξαλλη κατάσταση κυκλοφορούσε με αλυσοπρίονο – Αστυνομικοί τον αφόπλισαν

Πανικός επικράτησε το πρωί της Κυριακής στο Μετόχι Αχαΐας, με έναν άνδρα να κυκλοφορεί με αλυσοπρίονο.

Πιο συγκεκριμένα, κάτοικοι κατήγγειλαν πως συγχωριανός του σε έξαλλη κατάσταση κυκλοφορούσε στο χωριό της Αχαΐας με ένα αλυσοπρίονο στα χέρια.

Σύμφωνα με το tempo24, πρόκειται για άτομο το οποίο και στο παρελθόν είχε απασχολήσει την Αστυνομία, γνωστό στην περιοχή για την «δράση» του.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να τον «αφοπλίσουν» και να τον ηρεμήσουν.