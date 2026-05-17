MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Αυστρία: Νεκρή μια γυναίικα μετά από επίθεση από κοπάδι αγελάδων

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μια 67χρονη Αυστριακή υπέκυψε στα τραύματά της μετά την επίθεση που δέχθηκε σήμερα το απόγευμα από κοπάδι αγελάδων σε ένα βοσκότοπο στο Όμπερλιντς στη δυτική Αυστρία, ανακοίνωσε η αστυνομία του Τυρόλου.

Ο 65χρονος σύζυγός της μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση σε κλινική στο Ίνσμπρουκ, πρόσθεσε η αστυνομία, σημειώνοντας ότι η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος είναι σε εξέλιξη.

Δεκάδες αγελάδες, που ανήκαν σε έναν αγροτικό συνεταιρισμό, βρίσκονταν συγκεντρωμένες στον βοσκότοπο όπου το ζευγάρι δέχθηκε την επίθεση, διευκρίνισε η αστυνομία.

Οι αρχές δήλωσαν ότι οι λόγοι για την επιθετική συμπεριφορά των ζώων παραμένουν ασαφείς. Το ζευγάρι δεν συνοδευόταν από σκύλο εκείνη τη στιγμή, πρόσθεσε η αστυνομία

Οι αγελάδες μερικές φορές αντιδρούν όταν σκύλοι προσεγγίζουν την περιοχή τους, κυρίως όταν θέλουν να προστατεύσουν τα μοσχάρια τους, και επιτίθενται στο ζώο. Λαμβάνοντας υπόψη ανάλογα περιστατικά, οι αρχές και οι αγρότες συνιστούν επανειλημμένα προσοχή κατά την πεζοπορία σε περιοχές των Άλπεων.

Τον Σεπτέμβριο, ένας πεζοπόρος από τη Βιέννη, 85 ετών, έχασε τη ζωή του στις Αυστριακές Άλπεις μετά την επίθεση που δέχθηκε από κοπάδι αγελάδων, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκε η 82χρονη σύζυγός του.

Το 2024, μια πεζοπόρος που συνοδευόταν από δύο σκυλιά σκοτώθηκε υπό παρόμοιες συνθήκες. Και άλλες επιθέσεις είχαν σημειωθεί το 2017 και το 2014.

Μετά τη θανάσιμη επίθεση του 2014, η αυστριακή κυβέρνηση είχε εκδώσει έναν οδηγό με συστάσεις προς τους πεζοπόρους, οι οποίοι καλούνται να μένουν μακριά από κοπάδια που βρίσκονται στα βοσκοτόπια των Άλπεων και να έχουν τα σκυλιά τους δεμένα με λουρί, αλλά να τα αφήσουν ελεύθερα σε περίπτωση επίθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αυστρία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Τροχαίο δυστύχημα στο Πέραμα με νεκρό μοτοσικλετιστή

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Γιώργος Παπαδόπουλος: Μου έχουν κάνει δύο φορές πρόταση από την Κύπρο να πάω με απευθείας ανάθεση στη Eurovision, αλλά αρνήθηκα

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Ρωσία: Τουλάχιστον 4 νεκροί σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με drones σε ρωσικές περιφέρειες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 17 ώρες πριν

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Συνεχίζονται σήμερα και αύριο οι ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Eurovision 2026: Οι 10 χώρες που ψήφισε το ελληνικό κοινό – Ποιο φαβορί άφησε εκτός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15 ώρες πριν

Φθηνότερο ρεύμα υπόσχονται οι ΑΠΕ σε συνδυασμό με μπαταρίες έναντι των συμβατικών πηγών παραγωγής