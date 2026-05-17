Μαριάννα Τουμασάτου: Προτιμώ να πληρώνω τις επιλογές μου και όχι τις φοβίες μου

Η Μαριάννα Τουμασάτου βρέθηκε καλεσμένη του Θανάση Πάτρα, το βράδυ της Κυριακής, όπως είδαμε στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Ψυχαγωγία Κυριακάτικα” που προβλήθηκε στο OPEN.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τον τρόπο που επιλέγει να πορεύεται αλλά και για τις φορές που ενδεχομένως της έχει στοιχίσει η αλήθεια στην προσωπική και στην επαγγελματική της ζωή.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαριάννα Τουμασάτου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “όσο μπορώ πορεύομαι μ’ αυτό που θέλω και μ’ αυτό που λέει η καρδιά μου. Όσο μπορώ, όμως, γιατί είναι και βιοποριστικό το θέμα. Δεν ξέρω αν είναι θέμα δυναμισμού ή όχι, είναι θέμα ότι προτιμώ είμαι ειλικρινής. Μου ‘ναι πιο ασφαλές περιβάλλον και πιο καλά περνάω εκεί”.

“Λέω τη γνώμη μου όποτε μου ζητηθεί, αν χρειαστεί θα την πω και χωρίς να μου ζητηθεί, αν θεωρήσω ότι είναι απαραίτητο. Από κει και έπειτα, έτσι έμαθα από μικρή να κάνω. Όλα στοιχίζουν. Κι αν έλεγα ψέματα, θα μου στοίχιζε σε κάτι άλλο, που δεν το θέλω”.

“Τουλάχιστον προτιμώ να πληρώνω τις επιλογές μου και όχι τις φοβίες μου. Μου είναι πιο ασφαλές αυτό. Όταν κάτι θεωρώ πως με ενοχλεί, με αδικεί, με υποτιμά είτε σε προσωπικό είτε σε κοινωνικό επίπεδο, βέβαια θα το πω γιατί είναι πολύ πιο καλό να ‘χεις πει τι νιώθεις για να ξέρει και ο άλλος. Αυτό είναι έντιμο” συμπλήρωσε, επίσης, η Μαριάννα Τουμασάτου στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στο OPEN.