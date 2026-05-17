Ο Άρης “πάτησε” την ΑΕΚ στο Αλεξάνδρειο και πάει στην Αθήνα για την πρόκριση

Ο Άρης «πάτησε» την ΑΕΚ στο καμίνι του Αλεξανδρείου με σκορ 90-81 και πάει στην Αθήνα για να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά της Greek Basketball League.

Το ματς ήταν θρίλερ σε όλη τη διάρκειά του, με τις δύο ομάδες να μένουν κοντά στο σκορ και τα πάντα να κρίνονται στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο «Αυτοκράτορας» ήταν αυτός που είχε τις λύσεις σε άμυνα και επίθεση στο φινάλε, με αποτέλεσμα να πάρει τη μεγάλη νίκη και να ισοφαρίσει τη σειρά σε 1-1.

Έτσι οι δύο ομάδες θα επιστρέψουν στh Sunel Arena για τρίτη και καθοριστική αναμέτρηση. Το Game 3 θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 19:00, με τον νικητή να βρίσκει απέναντί του τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά τoυ Πρωταθλήματος.

Κορυφαίος των γηπεδούχων ήταν ο Μπράις Τζόουνς, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους και 9 ασίστ. Άξιοι συμπαραστάτες του ήταν οι Αμίν Νουά (14 πόντους και 12 ριμπάουντ) και Αρνόλντας Κουλμπόκα (12 πόντους).

Από την Ένωση διασώθηκε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, που έκανε εμφάνιση καριέρας με 30 πόντους. Σε κάκιστη μέρα ήταν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος είχε 2/16 σουτ.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 52-49, 71-68, 90-81

Άρης (Μίλιτσιτς): Τζόουνς 28 (7/12 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 8/8 βολές, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Νουά 14 (3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 12 ριμπάουντ), Χαρέλ 8 (1/2 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Άντζουσιτς 11 (1/2 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/7 βολές, 3 ριμπάουντ), Μήτρου-Λονγκ 7 (2/4 δίποντα), Τσαϊρέλης, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης, Κουλμπόκα 12 (3/4 δίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο 3, Φόρεστερ 7 (2/7 δίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ)

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 8 (3/4 δίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σκορδίλης, Μπράουν 17 (7/8δίποντα, 3/9 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ) , Πετάρσκι, Φλιώνης 2, Μπάρτλεϊ 10 (1/7 δίποντα, 1/9 τρίποντα, 5/7 βολές, 6 ασίστ), Λεκάβιτσιους 8 (2/2 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7 ασίστ), Χαραλαμπόπουλος 30 (5/9δίποντα, 5/7 τρίποντα, 5/6 βολές, 7 ριμπάουντ), Φίζελ 2 (2 ριμπάουντ), Νάναλι 4 (1/1 δίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ)

Τα ομαδικά στατιστικά του Άρη: 17/34 δίποντα, 9/22 τρίποντα, 29/34 βολές, 35 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 12 επιθετικά), 14 ασίστ, 9 κλεψίματα, 13 λάθη, 27 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 20/32 δίποντα, 7/23 τρίποντα, 20/29 βολές, 29 ριμπάουντ (19 αμυντικά – 10 επιθετικά), 26 ασίστ, 8 κλεψίματα, μπλοκ, 14 λάθη, 24 φάουλ

