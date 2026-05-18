Ο Μάριος Ηλιόπουλος έφυγε με ελικόπτερο από την Κύμη για να φτάσει εγκαίρως στην φιέστα της ΑΕΚ – Δείτε βίντεο

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ήταν νικητής στην ανάβαση της Κύμης με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο και μετά το θρίαμβό του πέταξε με ελικόπτερο για να προλάβει την φιέστα της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το βίντεο από την αναχώρηση του Μάριου Ηλιόπουλου με το ελικόπτερο έχει κυκλοφορήσει στα social media. Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ που είναι λάτρης των αγωνιστικών αυτοκινήτων, δεν μπορούσε να μην το χρησιμοποιήσει και στη γιορτή της κατάκτησης του πρωταθλήματος.

Ο Ηλιόπουλος έφερε την κούπα της Super League κάνοντας drift μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με τον κόσμο της Ένωσης να τον αποθεώνει, ενώ προηγουμένως είχε πάρει το μικρόφωνο για να τραγουδήσει, μετά από απαίτηση όσων βρίσκονταν στην Allwyn Arena.

Η γιορτή της ΑΕΚ συνεχίστηκε μετά τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα μπουζούκια με τον ιδιοκτήτη της Ένωσης να χορεύει ζεϊμπέκικο, αλλά και να κάνει ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.