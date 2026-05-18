ΠΑΕ Ηρακλής για εισιτήρια διαρκείας: “Η θέση σου είναι στην κερκίδα” – Το ωράριο λειτουργίας

Με ένα μήνυμα γεμάτο συναίσθημα και αναφορές στη βαριά ιστορία του συλλόγου, η ΠΑΕ Ηρακλής απευθύνεται στον κόσμο της ομάδας, με αφορμή τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν.

«Η θέση σου είναι στην κερκίδα», τονίζει η κυανόλευκη ΠΑΕ, υπενθυμίζοντας πως ο Ηρακλής δεν υπήρξε ποτέ απλώς μία ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας της Θεσσαλονίκης.

«Υπήρξαν εποχές που το Καυτανζόγλειο Στάδιο έμοιαζε μικρό για να χωρέσει τον παλμό και το πάθος του κόσμου του Ηρακλή. Υπήρξαν όμως και δύσκολες περίοδοι, γεμάτες αναμονή, σιωπή και δοκιμασίες. Παρ’ όλα αυτά, ο Ημίθεος παρέμεινε όρθιος, έχοντας πάντα στο πλευρό του τον κόσμο του».

Η ΠΑΕ στέκεται ιδιαίτερα στον διαχρονικό δεσμό της ομάδας με την πόλη και τους φιλάθλους της, σημειώνοντας πως ο Ηρακλής είναι «μνήμη, περηφάνια και ταυτότητα».

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας συνεχίζεται καθημερινά από τα γραφεία της Μίκρας, με την ΠΑΕ να καλεί τον κόσμο να στηρίξει έμπρακτα με την μαζική αγορά διαρκείας στην επιστροφή του συλλόγου στη μεγάλη κατηγορία μετά από εννέα ολόκληρα χρόνια.

Το ωράριο λειτουργίας των γραφείων στη Μίκρα για τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας:

Δευτέρα & Τετάρτη: 09:00 – 20:00

Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 09:00 – 17:00

Και online μέσω http://more.com», καταλήγει η ανακοίνωση.