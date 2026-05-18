Κακλαμάνης: Παραφωνία από την ΕΕ η μη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων

Να προχωρήσει άμεσα στην αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων κάλεσε την ηγεσία της ΕΕ ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, σημειώνοντας πως η «παράξενη σιωπή» της Ευρώπης στο συγκεκριμένο ζήτημα παράγει «ηχηρή παραφωνία».

Ανοίγοντας την εκδήλωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος «Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: Μνήμη, Στρατηγική και Διεθνοποίηση της Ιστορικής Ευθύνης» που φιλοξενείται στην αίθουσα Γερουσίας του κοινοβουλίου, ο κ. Κακλαμάνης σημείωσε μεταξύ άλλων: “Στη δική μας γειτονιά, η Ε.Ε., αν και έχει αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων αδελφών μας, τηρεί -μέχρι σήμερα- μια παράξενη σιωπή στο ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού και φυσικά αποφεύγει να πιέσει την Τουρκία για την αναγνώριση των γενοκτονιών που έχει διαπράξει διαχρονικά” για να προσθέσει: “Αυτή η “παραφωνία” τής Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακόμα πιο ηχηρή αν σκεφτεί κανείς πως η έγκυρη Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών έχει ήδη αναγνωρίσει επίσημα τη Γενοκτονία του ποντιακού Ελληνισμού. Και μαζί με αυτή, τα κράτη όπως η Κύπρος μας, η Αρμενία, η Σουηδία και η Ολλανδία”.

Ο πρόεδρος της Βουλής υπενθύμισε ότι ο ΟΗΕ το 1948 υιοθέτησε την διεθνή εφαρμογή του όρου «γενοκτονία» καθιστώντας -όπως είπε- το επίσημο τουρκικό κράτος υπόλογο και έκθετο.

«Υπό αυτή την οπτική και με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, το ζήτημα της Γενοκτονίας των ελληνοχριστιανικών πληθυσμών μας και δη του Πόντου, θα έπρεπε να ήταν ήδη λυμένο και για εμάς, καθιστώντας την Τουρκία κατηγορούμενη για τη διάπραξη γενοκτονιών, ήδη από την περίοδο της ύστερης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των πρώτων ετών τής Τουρκικής Δημοκρατίας», σημείωσε ο ίδιος.

Να σημειωθεί ότι το «παρών» στην εκδήλωση δίνει και ο πρέσβης της Αργεντινής, ενώ όπως ενημέρωσε ο κ. Κακλαμάνης, στο κοινοβούλιο της Αργεντινής συζητείται αυτές τις ημέρες νομοσχέδιο για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων.

Η ομιλία του Νικήτα Κακλαμάνη έχει ως εξής:

«η φρίκη δεν κουβεντιάζεται

γιατί είναι ζωντανή,

γιατί είναι αμίλητη και προχωράει.

Στάζει τη μέρα, στάζει στον ύπνο,

μνησιπήμων πόνος…

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

με αυτούς τους λιγοστούς στίχους από τον “Τελευταίο Σταθμό” του Γιώργου Σεφέρη, σας καλώ σήμερα να τιμήσουμε ενωμένοι την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Αν και ο Σεφέρης έγραψε πολύ αργότερα -το 1944- αυτό το ποίημα, εντούτοις θεωρώ πως οι λέξεις του, όπως πάντα, αγκαλιάζουν τη μνήμη, τον πόνο και τη συντριβή τής προσφυγιάς, ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου.

Φέτος συμπληρώνονται 107 χρόνια από τη μέρα που παίχτηκε η τελευταία πράξη του τραγωδίας του ποντιακού Ελληνισμού.

Διωγμοί, δολοφονίες, βασανιστήρια, καταναγκαστικά έργα, πυρπολήσεις, λεηλασίες και εκτοπισμοί… Αυτές ήταν μερικές από τις ανατριχιαστικές “μεθόδους” που εφαρμόστηκαν βάσει σχεδίου και με έναν αδιανόητο κυνισμό.

Τα 353.000 θύματά μας, από το 1914 μέχρι το 1923, αποτέλεσαν μόνο την κορυφή του παγόβουνου, στο πλαίσιο ενός γενικότερου, συστηματικού διωγμού των Ελλήνων, που ξεκίνησε ήδη από το 1911, με απόφαση των Νεότουρκων στο τρίτο συνέδριό τους στη Θεσσαλονίκη.

Ήταν τότε που αποφάσισαν πως “τα άγρια χόρτα, δηλαδή οι Χριστιανοί, έπρεπε να ξεριζωθούν”…

Βάσει ενός “χειρουργικού” σχεδίου εξόντωσης, ο αφανισμός τού ποντιακού Ελληνικού αποτέλεσε ένα μόνο τμήμα της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής, που εφαρμόστηκε σε τρεις βασικές περιοχές: στη Μικρασία, στον Πόντο και στην Ανατολική Θράκη.

Με την καθοριστική συμβολή ξένων δυνάμεων και τού οθωμανικού στρατού κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, προωθήθηκαν τα συμφέροντά στη Μέση Ανατολή, με την ανατριχιαστική επινόηση του “λευκού θανάτου” των ταγμάτων εργασίας για το σύνολο των ελληνοχριστιανικών πληθυσμών.

Πάνω στο βωμό τής διεστραμμένης αυτής σύλληψης, θυσιάστηκαν 353.000 ψυχές, αλλά και ακόμα περισσότερες: αυτές που υπέφεραν εν ζωή, μακριά από τη ρίζα και τις εστίες τους.

Σήμερα -107 χρόνια μετά- το αίτημα για την αποκατάσταση της ιστορικής και ανθρωπιστικής αλήθειας είναι πιο επιτακτικό από ποτέ. Από το 1994, όταν αναγνωρίστηκε επισήμως η Γενοκτονία με τον Νόμο 2193, μέχρι τις σημερινές, αλλεπάλληλες διπλωματικές και πολιτικές κινήσεις της Ελλάδας, ο αγώνας για δικαίωση εντάθηκε με θεσμικές πιέσεις προς τη διεθνή κοινότητα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία.

Στη δική μας γειτονιά, η Ε.Ε., αν και έχει αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων αδελφών μας, τηρεί -μέχρι σήμερα- μια παράξενη σιωπή στο ζήτημα τής αναγνώρισης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού και φυσικά αποφεύγει να πιέσει την Τουρκία για την αναγνώριση των γενοκτονιών που έχει διαπράξει διαχρονικά…

Αυτή η “παραφωνία” τής Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακόμα πιο ηχηρή αν σκεφτεί κανείς πως η έγκυρη Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών έχει ήδη αναγνωρίσει επίσημα τη Γενοκτονία του ποντιακού Ελληνισμού. Και μαζί με αυτή, τα κράτη όπως η Κύπρος μας, η Αρμενία, η Σουηδία και η Ολλανδία.

Αλλά και πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης και των αδελφών χωρών, συμπλέουν μαζί μας οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με 12 Πολιτείες, η Νότια Αυστραλία και η Νέα Νότια Ουαλία, αλλά και επιμέρους πόλεις και περιφέρειες του Καναδά, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει αναγνωρίσει επισήμως τη Γενοκτονία.

Κάποτε άλλοτε, το 1933 -πολύ πριν το Ολοκαύτωμα- ο Πολωνοεβραίος νομικός Ράφαελ Λέμκιν είχε βασιστεί στις σφαγές των Αρμενίων, για να φέρει στο φως τον ορισμό της Γενοκτονίας ως ένα σύνολο “συστηματικών διώξεων και μαζικών δολοφονιών πάνω σε ένα συντονισμένο σχέδιο διαφορετικών ενεργειών, που αποσκοπούν στην καταστροφή βασικών θεμελίων της ζωής εθνικών ομάδων, με απώτερο στόχο τον αφανισμό τους”.

Πάνω σε αυτήν την έννοια, ο ΟΗΕ το 1948 αποδέχθηκε και υιοθέτησε τη διεθνή εφαρμογή του όρου ως πρωτογενές έγκλημα, καθιστώντας έτσι το επίσημο τουρκικό κράτος υπόλογο και έκθετο.

Υπό αυτή την οπτική και με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, το ζήτημα της Γενοκτονίας των ελληνοχριστιανικών πληθυσμών μας και δη του Πόντου, θα έπρεπε να ήταν ήδη λυμένο και για εμάς, καθιστώντας την Τουρκία κατηγορούμενη για τη διάπραξη γενοκτονιών, ήδη από την περίοδο της ύστερης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των πρώτων ετών τής Τουρκικής Δημοκρατίας.

Μετά από όλα αυτά λοιπόν, είναι επόμενο να συμφωνήσουμε πως όποιος κλείνει τα μάτια στην Ιστορία, είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει.

Και αξίζει να θυμόμαστε πως η σημερινή μέρα δεν είναι απλώς μια οδυνηρή επέτειος για ένα πολύτιμο εθνικό κεφάλαιο όπως ο ποντιακός Ελληνισμός, αλλά μια αφορμή για ενωτική δράση.

Τώρα είναι η ώρα για μια ακόμα εθνική προσπάθεια. Με σύνεση, συνεννόηση και συναίνεση. Γιατί όλοι μαζί οφείλουμε την αλήθεια και τη δικαίωση στις γενιές που έφυγαν και στις γενιές που έρχονται.

Γιατί το χρωστάμε στην Ιστορία και τη μνήμη. Γιατί το χρωστάμε σε εμάς και στο μέλλον μας».