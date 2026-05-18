Λύγισε η Παρθένα Χοροζίδου για Eurovision 2026: Έχω ζήσει κι έχω ζήσει οικογένειες σε αυτή τη δουλειά…

Η Παρθένα Χοροζίδου παραχώρησε τις πρώτες της δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς νωρίς», κατά την άφιξη της ελληνικής αποστολής της Eurovision 2026 στην Ελλάδα, λίγες ώρες μετά τον μεγάλο τελικό.

Η ηθοποιός, που συμμετείχε επί σκηνής μαζί με τον Ακύλα και το «Ferto», περιέγραψε τον ενθουσιασμό που βίωσε μέσα στο στάδιο. «Ήμασταν πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό που φτιάξαμε και επικοινωνήσαμε. Το στάδιο τρελάθηκε. Εγώ δεν έχω ακούσει τόση φασαρία στη ζωή μου. Μας χαρήκανε κι αυτοί και τους χαρήκαμε κι εμείς και ζήσαμε κάτι μοναδικό», είπε χαρακτηριστικά.

Η Παρθένα Χοροζίδου στάθηκε ιδιαίτερα και στη διαδικασία επιλογής του φετινού εκπροσώπου από την ΕΡΤ, τονίζοντας: «Αυτό που ξεκίνησε η ΕΡΤ από φέτος, όλη αυτή η διοργάνωση για να βρει καινούργια παιδιά, τα οποία είναι πολύ ταλαντούχα και δείξανε τη δουλειά τους, και διαλέξαμε τον Ακύλα μας και βγήκαμε στη Eurovision, ήταν όλο πάρα πολύ καλοφτιαγμένο και μπράβο σας».

Σε ερώτηση για το τι θα κρατήσει περισσότερο από αυτή την εμπειρία, η ηθοποιός αναφέρθηκε στο δέσιμο που δημιουργήθηκε ανάμεσα στα μέλη της αποστολής, χωρίς να κρύψει τη συγκίνησή της. «Εγώ έχω ζήσει οικογένειες σε αυτή τη δουλειά. Αυτό το δέσιμο…» , είπε λυγίζοντας και πρόσθεσε: «Μοναδικό. Δεν θα μου λείψουν, θα τους βλέπω συνέχεια. Ήταν πάρα πολύ ωραία».