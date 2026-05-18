MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Λύγισε η Παρθένα Χοροζίδου για Eurovision 2026: Έχω ζήσει κι έχω ζήσει οικογένειες σε αυτή τη δουλειά…

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η Παρθένα Χοροζίδου παραχώρησε τις πρώτες της δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς νωρίς», κατά την άφιξη της ελληνικής αποστολής της Eurovision 2026 στην Ελλάδα, λίγες ώρες μετά τον μεγάλο τελικό.

Η ηθοποιός, που συμμετείχε επί σκηνής μαζί με τον Ακύλα και το «Ferto», περιέγραψε τον ενθουσιασμό που βίωσε μέσα στο στάδιο. «Ήμασταν πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό που φτιάξαμε και επικοινωνήσαμε. Το στάδιο τρελάθηκε. Εγώ δεν έχω ακούσει τόση φασαρία στη ζωή μου. Μας χαρήκανε κι αυτοί και τους χαρήκαμε κι εμείς και ζήσαμε κάτι μοναδικό», είπε χαρακτηριστικά.

Η Παρθένα Χοροζίδου στάθηκε ιδιαίτερα και στη διαδικασία επιλογής του φετινού εκπροσώπου από την ΕΡΤ, τονίζοντας: «Αυτό που ξεκίνησε η ΕΡΤ από φέτος, όλη αυτή η διοργάνωση για να βρει καινούργια παιδιά, τα οποία είναι πολύ ταλαντούχα και δείξανε τη δουλειά τους, και διαλέξαμε τον Ακύλα μας και βγήκαμε στη Eurovision, ήταν όλο πάρα πολύ καλοφτιαγμένο και μπράβο σας».

Σε ερώτηση για το τι θα κρατήσει περισσότερο από αυτή την εμπειρία, η ηθοποιός αναφέρθηκε στο δέσιμο που δημιουργήθηκε ανάμεσα στα μέλη της αποστολής, χωρίς να κρύψει τη συγκίνησή της. «Εγώ έχω ζήσει οικογένειες σε αυτή τη δουλειά. Αυτό το δέσιμο…» , είπε λυγίζοντας και πρόσθεσε: «Μοναδικό. Δεν θα μου λείψουν, θα τους βλέπω συνέχεια. Ήταν πάρα πολύ ωραία».

Παρθένα Χοροζίδου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Γιάννης Αϊβάζης: Μπήκε δημοσιογράφος ντυμένος γιατρός μέσα στο νοσοκομείο και έγινε χαμός, παράνοιες

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Τραμπ: “Δεν θα απομείνει τίποτα” από το Ιράν δεν κλείσει συμφωνία με τις ΗΠΑ- Ανέβασε ΑΙ χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Eurovision 2026: Έως 84% έφτασε η τηλεθέαση στον τελικό – Από τα υψηλότερα ποσοστά της 15ετίας

LIFESTYLE 56 λεπτά πριν

Έλενα Κρεμλίδου: 14 χρόνια μετά, συνεχίζω να ψάχνω ποιοι έχουν τις γυμνές φωτογραφίες μου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Η Μαρία Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο για το νέο κόμμα τη Δευτέρα – “Είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα”

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Δημήτρης Κίτσος: Το πολύ σκοτάδι μπορεί να σε μπερδέψει, χρειάζεται μια απόσταση ασφαλείας από αυτό