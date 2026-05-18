Λάρισα: Ανήλικοι πετούσαν πέτρες, μπουκάλια και νερομπόμπες σε διερχόμενα ΙΧ – Δείτε βίντεο

Έντονη ανησυχία προκαλούν οι συνεχείς καταγγελίες κατοίκων της Λάρισα για ομάδες ανηλίκων που κινούνται τις βραδινές ώρες στην περιοχή της οδού Βόλου, πετώντας αντικείμενα σε διερχόμενα οχήματα και πεζούς.

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της Λάρισας στην τοπική ιστοσελίδα onlarissa.gr, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, κοντά στη διάβαση όπου πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη η λαϊκή αγορά, συγκεντρώθηκε ομάδα περίπου 20 ανηλίκων, αγοριών και κοριτσιών. Όπως περιγράφει, αρκετοί φορούσαν μαύρα ρούχα, ενώ κάποιοι κινούνταν με ηλεκτρικά πατίνια. Στην περιοχή επικρατούσε ένταση, με φωνές και υβριστικές εκφράσεις.

Η ίδια καταγγέλλει πως οι νεαροί πετούσαν νερόμπομπες, μπουκάλια με νερό αλλά και πέτρες προς διερχόμενα αυτοκίνητα. Μάλιστα, όπως αναφέρει, λίγες ημέρες νωρίτερα είχε πέσει ακόμη και παλιά γλάστρα πάνω σε αυτοκίνητο, περιστατικό που, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, τα ίδια τα παιδιά συζητούσαν μεταξύ τους.

Κατά την περιγραφή της, ένα από τα μικρότερα παιδιά φορούσε μάσκα, ενώ όταν όχημα σταμάτησε στην περιοχή, οι περισσότεροι από τους ανηλίκους τράπηκαν σε φυγή. Παρότι πολίτης κάλεσε την αστυνομία, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, τα παιδιά είχαν ήδη αποχωρήσει.

Η καταγγελία συνοδεύεται από βίντεο, στο οποίο σύμφωνα με την ιστοσελίδα διακρίνεται νεαρός να πετά νερομπαλόνια προς διερχόμενο όχημα.

Την ίδια ώρα, κάτω από σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί κάτοικοι της πόλης περιγράφουν παρόμοια περιστατικά τόσο στην ίδια περιοχή όσο και σε άλλα σημεία της Λάρισας. Πολίτης αναφέρει ότι έχει δεχθεί επανειλημμένα πέτρες ενώ κινούνταν βραδινές ώρες με μηχανάκι κάτω από τη διάβαση, επισημαίνοντας πως στο οδόστρωμα βρίσκονται συχνά μεγάλες πέτρες και πως «ευτυχώς δεν τον πέτυχαν».

Άλλος σχολιαστής κάνει λόγο για αντίστοιχο περιστατικό στην οδό Ιουστινιανού, όπου παιδιά φέρονται να πετούσαν νερομπαλόνια και μπουκάλια με νερό από ταράτσα προς περαστικούς, μαθητές και γυναίκες με καρότσια.