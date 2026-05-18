Ιταλία: Φινλανδοί σπηλαιοδύτες θα συμμετάσχουν στην επιχείρηση ανάσυρσης των πτωμάτων των Ιταλών δυτών στις Μαλδίβες

Τρεις Φινλανδοί σπηλαιοδύτες θα συμμετάσχουν σήμερα στις προσπάθειες εντοπισμού και ανάσυρσης των πτωμάτων τεσσάρων Ιταλών δυτών που έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη ενώ εξερευνούσαν υποθαλάσσιες σπηλιές βάθους 50 μέτρων στις Μαλδίβες κατά τη διάρκεια καταδυτικής αποστολής στην ατόλη Βααβού, ανακοίνωσε το δίκτυο ευρωπαίων δυτών DAN.

Η ομάδα έφθασε χθες Κυριακή, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η DAN Europe.

Το πτώμα ενός από τους Ιταλούς δύτες ανασύρθηκε την Παρασκευή, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Εθνική Αμυντική Δύναμη των Μαλδίβων.

“Το πτώμα ανασύρθηκε από σπήλαιο βάθους περίπου 60 μέτρων. Εκτιμάται ότι και οι υπόλοιποι δύτες θα βρίσκονται μέσα στο σπήλαιο το οποίο έχει μήκος περί τα 61 μέτρα”, αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι Φινλανδοί δύτες–Σάμι Παακάρινεν, Τζένι Βέστερλουντ και Πάτρικ Γκρένκβιστ–θα συνεργαστούν με τα μέλη της Εθνικής Αμυντικής Δύναμης των Μαλδίβων (MNDF), που συντονίζει την επιχείρηση, και με άλλους αξιωματούχους.

Ένα δύτης της MNDF, ο οποίος συμμετείχε στην επιχείρηση, ο αρχιλοχίας Μοχάμεντ Μαχουντί, έχασε το Σάββατο τη ζωή του από τη νόσο αποσυμπίεσης αναγκάζοντας έτσι την MNDF να αναστείλει προσωρινά την επιχείρηση, η οποία διεξαγόταν σε κακές καιρικές συνθήκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

