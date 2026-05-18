Κατερίνη: Χτύπησαν και λήστεψαν ιδιοκτήτη καταστήματος τυχερών παιχνιδιών – Του άρπαξαν 26.000 ευρώ

Το ποσό των 26.000 ευρώ άρπαξαν χθες το βράδυ δύο ληστές από έναν ιδιοκτήτη καταστήματος τυχερών παιχνιδιών στην Κατερίνη.

Όπως κατήγγειλε ο 43χρονος στην Αστυνομία, η ληστεία έγινε χθες το βράδυ γύρω στις 22:15. Την ώρα που πήγε να μπει στην πολυκατοικία όπου διαμένει, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους τον πλησίασαν, τον χτύπησαν με ξύλινο αντικείμενο τραυματίζοντάς τον ελαφρά και του πήραν τις εισπράξεις από το κατάστημα που διατηρεί.

Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, οι δράστες έφυγαν από το σημείο με το ποσό των 26.000 ευρώ.

Την υπόθεση ερευνά η Διεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης.