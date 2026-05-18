Κεφαλονιά: Σε βαρύ κλίμα το 40ημερο μνημόσυνο για τη Μυρτώ – Οι νέες φωτογραφίες από την οικογένειά της ως άγγελος στον ουρανό

Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε το πρωί της Κυριακής, το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς, στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με το proτothema.gr, πλάι στους δύο γονείς του αδικοχαμένου κοριτσιού που κλήθηκαν ν’ αποχαιρετήσουν για μία ακόμη φορά την κόρη τους, βρέθηκαν συγγενείς τους, φίλοι και άνθρωποι από κάθε γωνιά της Κεφαλονιάς. Μάλιστα, η οικογένεια της Μυρτούς έφτιαξε νέες φωτογραφίες του αδικοχαμένου κοριτσιού στις οποίες απεικονίζεται ως άγγελος στον ουρανό, φορώντας φτερά κι ένα στέμμα στο κεφάλι.

«Να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι»

Ο πατέρας της 19χρονης Μυρτούς ζητά να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για το θάνατο της κόρης του και δηλώνει πως δεν θα ηρεμήσει μέχρι να καταδικαστούν όπως τους αξίζει.

«Το παιδί μου δεν έφυγε, μου το πήραν. Όλες οι ημέρες και οι νύχτες για εμάς είναι ίδιες, μια κόλαση. Παραμιλάμε μόνοι μας και περιμένουμε να δούμε τη Μυρτούλα μας, στον ύπνο μας. Όποιος ευθύνεται για το θάνατο του παιδιού μου, να τιμωρηθεί με τη βαρύτερη ποινή. Ο άγγελος μας έφυγε και δεν ξαναγυρίζει».

Οι τρεις νεαροί άνδρες που συνελήφθησαν για την υπόθεση, παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Κορυδαλλού.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια της Μυρτούς αναμένει τα αποτέλεσμα των εγκληματολογικών εργαστήριων προκειμένου να πέσει άπλετο φως στις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της 19χρονης.