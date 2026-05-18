Σαντορίνη: Συνελήφθησαν 3 γυναίκες που άρπαζαν τσάντες και πορτοφόλια από πολίτες – Kατασχέθηκαν 9.720 ευρώ

Συνελήφθησαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (16/5) στη Σαντορίνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας, τρείς αλλοδαπές ηλικίας 13, 40 και 57 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της ίδιας ημέρες, οι εν λόγω γυναίκες εκμεταλλευόμενες τον συνωστισμό πολιτών στην περιοχή της Οίας, χωρίς να γίνουν αντιληπτές αφαίρεσαν τσάντα και πορτοφόλι από δύο πολίτες που περιείχαν χρήματα, κάρτες τραπέζης και αντικείμενα.

Όπως προέκυψε, από την αποδόμηση της παραβατικής τους συμπεριφοράς, οι κατηγορούμενες είχαν μεταβεί Σαντορίνη έχοντας σκοπό τη διάπραξη κλοπών σε χώρους που συνωστίζονταν τουρίστες.

Στην κατοχή τους και σε έρευνα που έγινε στο χώρο διαμονής τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9.720 ευρώ, 900 δολάρια ΗΠΑ, 3 κινητά τηλέφωνα, 2 καπέλα και ρουχισμός.

Οι συλληφθείσες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου και παράλληλα εξετάζεται η εμπλοκή τους σε τυχόν παρόμοιες υποθέσεις.

Σημειώνεται ότι, από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο έχει τεθεί σε εφαρμογή ενισχυμένο σχέδιο μέτρων ασφάλειας και αστυνόμευσης.

Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση των όλων των διατιθέμενων αστυνομικών μονάδων – μέσων και τη διενέργεια συστηματικών και κατά περίπτωση, εξειδικευμένων ελέγχων, με στόχο:

-την πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών και μικροεγκληματικότητας

-τη συστηματική αστυνόμευση των τουριστικών περιοχών

-την αυξημένη επιχειρησιακή ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά

-τη διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους πολίτες και τους επισκέπτες των νησιών μας, καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας τουριστικής περιόδου