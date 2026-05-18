MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Έρχονται τιμές πάνω από 2,10 ευρώ στη βενζίνη

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής, μιλώντας σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή το πρωί της Δευτέρας 18/5, τόνισε ότι η τιμή της βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά αυτήν την βδομάδα.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι τιμές των καυσίμων είναι αρκετά πιθανό να παραμείνουν υψηλές το καλοκαίρι ανεξάρτητα από την έκβαση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Καύσιμα: Πάνω από 2 ευρώ και 10 λεπτά η βενζίνη στην Αττική

Ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής, μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι αυτή την εβδομάδα η τιμή της βενζίνης στο λεκανοπέδιο θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί στο 1 ευρώ και 80 λεπτά.

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που επικρατεί στην περιοχή του Κόλπου.

Βενζίνη Καύσιμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Τραγωδία στη Βίτοσα: Αρκούδα με το μικρό της φέρεται να σκότωσε 35χρονο πεζοπόρο

ΖΩΔΙΑ 14 ώρες πριν

Αυτά είναι τα 3 πιο τυχερά ζώδια της εβδομάδας – Έρχονται μεγάλες αλλαγές και ευκαιρίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έξι συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Ποιοι είναι οι 150 που εκλέγονται στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Akylas: Η αποκάλυψη για το πότε θα κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Χάος σε πτήση της Qantas: Μεθυσμένος επιβάτης δάγκωσε αεροσυνοδό – Ο πιλότος έκανε αναγκαστική προσγείωση