Τραγωδία στη Βίτοσα: Αρκούδα με το μικρό της φέρεται να σκότωσε 35χρονο πεζοπόρο

Μια μεγάλη αρκούδα και το μικρό της φέρεται να σκότωσαν τον 35χρονο πεζοπόρο, ο οποίος εντοπίστηκε στη Βίτοσα με παραμορφωμένο πρόσωπο και σοβαρά τραύματα στο πόδι από δαγκώματα. Αυτό έδειξε η πραγματογνωμοσύνη που πραγματοποιήθηκε από ιατροδικαστή και ειδικό σε μεγάλα άγρια ζώα.

Όπως αναφέρει το βουλγαρίκο μέσο ενημέρωσης trud.bg, η σορός του άνδρα βρέθηκε από περαστικούς το Σάββατο στις 13:30 κοντά στο καταφύγιο «Ρούντνιτσαρ». Αρχικά, η Ορειβατική Υπηρεσία Διάσωσης είχε εκτιμήσει πως ο άνδρας ίσως δέχθηκε επίθεση από μεγάλα σκυλιά που βρίσκονται στην περιοχή, κάτι που τελικά αποδείχθηκε λανθασμένο.

Κοντά στη σορό βρέθηκε ένα ξύλο, με το οποίο πιθανότατα προσπάθησε να αμυνθεί απέναντι στα ζώα. Τα ίχνη έδειχναν ξεκάθαρα πως προέρχονταν από δόντια και νύχια αρκούδας, ενώ εκτιμάται ότι το μικρό της προκάλεσε το τραύμα στο πόδι.

Το ενδεχόμενο επίθεσης από αρκούδα είχε αναφέρει από την πρώτη στιγμή και ο ειδικός της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών, Βλαντιμίρ Τοντόροφ, ο οποίος σημείωσε πως στη Βίτοσα ζουν από 10 έως 15 αρκούδες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρότι ο αριθμός δεν φαίνεται μεγάλος, η παρουσία τόσων αρκούδων σε μια ιδιαίτερα τουριστική περιοχή αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες συνάντησης με ανθρώπους.

Ο ειδικός εξήγησε πως κατά τους χειμερινούς μήνες έχουν καταγραφεί αρκούδες ακόμα και στα ορεινά οροπέδια όπου πραγματοποιούνται extreme sports, ενώ ίχνη τους είχαν εντοπιστεί το 2020 ακόμη και κοντά στο καταφύγιο «Αλέκο».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αρκούδες συνήθως δεν είναι επιθετικές και πως στις περισσότερες περιπτώσεις οι επιθέσεις αποτελούν αντίδραση φόβου ή αιφνιδιασμού.

Ο Βλαντιμίρ Τοντόροφ συμβούλεψε τους πεζοπόρους να αποφεύγουν τον πανικό σε πιθανή συνάντηση με αρκούδα, να μην την κοιτούν στα μάτια και να μην επιδεικνύουν επιθετική συμπεριφορά. Όπως είπε, το σημαντικότερο είναι κάποιος να απομακρύνεται αργά και ήρεμα.

Μάλιστα, πρότεινε στους επισκέπτες περιοχών όπου ενδέχεται να υπάρχουν αρκούδες να κάνουν θόρυβο κατά την πεζοπορία, ώστε το ζώο να αντιλαμβάνεται εγκαίρως την ανθρώπινη παρουσία και να απομακρύνεται.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε περίπτωση φυσικής επαφής με αρκούδα, το σωστό είναι κάποιος να ξαπλώσει μπρούμυτα προστατεύοντας τον αυχένα του και να μην αντιστέκεται.

Την ίδια ώρα, χρήστες στα social media ανέφεραν πως έχουν εντοπίσει επανειλημμένα ίχνη αρκούδας στη δυτική πλευρά της Βίτοσα, κοντά στις περιοχές Ρουντάρτσι και Κλάντνιτσα. Πριν από λίγο καιρό, μάλιστα, κάμερες ασφαλείας στην Κλάντνιτσα είχαν καταγράψει ένα μικρό αρκουδάκι.

Οι περισσότερες συναντήσεις ανθρώπων με αρκούδες καταγράφονται στη Ροδόπη, όπου ο πληθυσμός τους αγγίζει τα 300 ζώα. Συχνά κατεβαίνουν σε χωριά αναζητώντας τροφή, ενώ δεκάδες επιθέσεις σε αγροτικά ζώα σημειώνονται κάθε χρόνο στην περιοχή του Σμόλιαν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται σοβαρές επιθέσεις από αρκούδες στη Βουλγαρία. Το 2010, ένας 65χρονος άνδρας σκοτώθηκε κοντά στο χωριό Κουτέλα ενώ μάζευε ξύλα, ενώ την ίδια χρονιά μια 64χρονη γυναίκα δέχθηκε άγρια επίθεση και σώθηκε από θαύμα όταν χτύπησε το κινητό της τηλέφωνο και τρόμαξε το ζώο.

Οι ειδικοί προειδοποιούν πως η Βουλγαρία ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με περισσότερα παρόμοια περιστατικά στο μέλλον, καθώς οι αρκούδες προστατεύονται από τη νομοθεσία, δεν έχουν φυσικούς θηρευτές και ο πληθυσμός τους αυξάνεται συνεχώς.