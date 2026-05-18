MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο κόμμα της Καρυστιανού και ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος: “Με βρήκε ο Σταύρος που μας κάνει μαθήματα ρωσικών” – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος, που είχε πρωταγωνιστήσει σε βιντεοταινίες της δεκαετίας του ’80 με τον Στάθη Ψάλτη, γνωστοποίησε την ένταξή του στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Μιλώντας στο live που έκανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, Σταύρος Σιουρδάκης από το γραφείο της Μαρίας Γρατσία την Κυριακή για τη συλλογή υπογραφών σχετικά με τη διακήρυξη του κόμματος Καρυστιανού, ο Νίκος Ζιάγκος περιέγραψε πώς αποφάσισε να ενταχθεί στο νέο κόμμα.

«Ο Σταύρος μας κάνει μαθήματα ρωσικών και μας δείχνει τα αξιοθέατα της Αγίας Πετρούπολης. Ξαφνικά τον είδα στην Αθήνα και του είπα “τι κάνεις εδώ;”. Μου είπε “είμαι στο κόμμα της Καρυστιανού και του είπα “τέλεια έρχομαι κι εγώ”» είπε ο Νίκος Ζιάγκος.

Αφού, δε, στη συνέχεια ο κ. Σιουρδάκης θύμισε σε όσους έβλεπαν το live ότι ο Νίκος Ζιάγκος ήταν ηθοποιός σε «παλαιές ταινίες, βιντεοκασέτες τύπου “ρόδα, τσάντα και κοπάνα” με τον Στάθη Ψάλτη, σίγουρα θα τον ξέρει», ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης ρωτάει τον ηθοποιό «τι κάνουμε εδώ;».

«Σήμερα υποστηρίζουμε το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, με τη νίκη παιδιά» απάντησε ο Νίκος Ζιάγκος.

@greek_online_stratosa Ο Ζιάγκος Νίκος ο γνωστός ηθοποιόςτων 80s έδωσε το παρών! ✍️🕊 #xekiname ♬ πρωτότυπος ήχος – 🇬🇷Στράτος ΣιουρδάκηςСтрáтос

Μαρία Καρυστιανού Νίκος Ζιάγκος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Πέλκας και Μύθου στην ενδεκάδα του Δικεφάλου

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Eurovision 2026: Ξέσπασεσε σε κλάματα η Antigoni στην επιστροφή της στην Κύπρο – “Συγγνώμη”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Άρης: Η εντεκάδα του Μιχάλη Γρηγορίου για το ματς κόντρα στον Λεβαδειακό

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Η Swatch έκλεισε καταστήματα λόγω του χάους που προκάλεσε το Royal Pop, με τεράστιες ουρές, χρήση δακρυγόνων και συμπλοκές

MEDIA NEWS 22 ώρες πριν

Τζώνη Καλημέρης για Eurovision: Ο Ακύλας άρεσε πολύ, το τραγούδι δεν άρεσε

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Αυστρία: Νεκρή μια γυναίικα μετά από επίθεση από κοπάδι αγελάδων