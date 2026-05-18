Στο κόμμα της Καρυστιανού και ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος: “Με βρήκε ο Σταύρος που μας κάνει μαθήματα ρωσικών” – Δείτε βίντεο

Ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος, που είχε πρωταγωνιστήσει σε βιντεοταινίες της δεκαετίας του ’80 με τον Στάθη Ψάλτη, γνωστοποίησε την ένταξή του στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Μιλώντας στο live που έκανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, Σταύρος Σιουρδάκης από το γραφείο της Μαρίας Γρατσία την Κυριακή για τη συλλογή υπογραφών σχετικά με τη διακήρυξη του κόμματος Καρυστιανού, ο Νίκος Ζιάγκος περιέγραψε πώς αποφάσισε να ενταχθεί στο νέο κόμμα.

«Ο Σταύρος μας κάνει μαθήματα ρωσικών και μας δείχνει τα αξιοθέατα της Αγίας Πετρούπολης. Ξαφνικά τον είδα στην Αθήνα και του είπα “τι κάνεις εδώ;”. Μου είπε “είμαι στο κόμμα της Καρυστιανού και του είπα “τέλεια έρχομαι κι εγώ”» είπε ο Νίκος Ζιάγκος.

Αφού, δε, στη συνέχεια ο κ. Σιουρδάκης θύμισε σε όσους έβλεπαν το live ότι ο Νίκος Ζιάγκος ήταν ηθοποιός σε «παλαιές ταινίες, βιντεοκασέτες τύπου “ρόδα, τσάντα και κοπάνα” με τον Στάθη Ψάλτη, σίγουρα θα τον ξέρει», ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης ρωτάει τον ηθοποιό «τι κάνουμε εδώ;».

«Σήμερα υποστηρίζουμε το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, με τη νίκη παιδιά» απάντησε ο Νίκος Ζιάγκος.