MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισπανία: Δύο Ελληνίδες τραυματίστηκαν όταν μέρος κτιρίου κατέρρευσε σε καφετέρια στη Μενόρκα

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μία Βρετανίδα τουρίστρια και δύο Ελληνίδες τραυματίστηκαν στη Μενόρκα της Ισπανίας, όταν διακοσμητικό τμήμα πρόσοψης κτιρίου κατέρρευσε ξαφνικά πάνω σε τραπέζι καφετέριας την ώρα που έπαιρναν πρωινό.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11 το πρωί της Κυριακής (17.05.2026), στην πλατεία Placa Nova στην πόλη Ciutadella, στο δυτικότερο σημείο του νησιού της Ισπανίας Μενόρκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 65χρονη Βρετανίδα βρισκόταν μαζί με δύο Ελληνίδες, ηλικίας 37 και 38 ετών, όταν ένα μεγάλο κομμάτι από μπαλκόνι αποκολλήθηκε και έπεσε ξαφνικά πάνω τους. Δύο από τις γυναίκες υπέστησαν τραύματα στο κεφάλι και κατάγματα από την πτώση των συντριμμιών.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και διασώστες, που πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες πριν μεταφέρουν τις τρεις γυναίκες σε κοντινό νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας τους.

Αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή, ενώ πυροσβέστες ξεκίνησαν εργασίες για την ασφάλιση της υπόλοιπης πρόσοψης του κτιρίου.

Συντρίμμια παρέμεναν διάσπαρτα στο έδαφος μετά την κατάρρευση.

Ισπανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Τροχαίο δυστύχημα στο Πέραμα με νεκρό μοτοσικλετιστή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Ο Κασσελάκης στηρίζει Πολάκη: Με λυπεί βαθιά που έπεσε και ο ίδιος θύμα του “Μπουζουξίδικου 2” από τους ίδιους πρωταγωνιστές

MEDIA NEWS 21 ώρες πριν

Τζώνη Καλημέρης για Eurovision: Ο Ακύλας άρεσε πολύ, το τραγούδι δεν άρεσε

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Αυτοκίνητο έπεσε σε οχήματα και σε πεζούς στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας – Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες

ΥΓΕΙΑ 13 ώρες πριν

Ο ιδανικός συνδυασμός superfoods για υγιή καρδιά που αξίζει να καταναλώνεις καθημερινά

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Αδυνάτισμα: Προσπαθείτε να χάσετε λίγα κιλά πριν το καλοκαίρι; Τι να προσέξετε