Ρωσικό drone χτύπησε κινεζικό πλοίο ανοιχτά της Οδησσού μια μέρα πριν την επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο

Ρωσικό drone έπληξε κινεζικό φορτηγό πλοίο στα ανοιχτά του λιμανιού της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, τη νύχτα της Κυριακής (17/5), σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Πολεμικού Ναυτικού της Ουκρανίας.

Το περιστατικό με το ρωσικό drone και το κινεζικό πλοίο σημειώθηκε μία ημέρα πριν την επίσκεψη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα.

«Οι Ρώσοι δεν μπορεί να αγνοούσαν ποιο πλοίο βρισκόταν στη θάλασσα», σχολίασε στο Χ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σήμερα το πρωί «εχθρικό drone επιτέθηκε στο εμπορικό πλοίο «KSL Deyang» το οποίο βρισκόταν στη θάλασσα κοντά στην επαρχία της Οδησσού», διευκρίνισε το ουκρανικό πολεμικό ναυτικό στο Telegram.

«Η Ρωσία καταδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι οι επιθέσεις της δεν αποτελούν απειλή μόνο για την Ουκρανία, πλέον απειλούν και τους εταίρους της, πλοία των οποίων βρίσκονται στη Μαύρη Θάλασσα», πρόσθεσε το Πολεμικό Ναυτικό.

Το πλοίο υπέστη ελαφρές ζημιές, αλλά δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ του πληρώματός του, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού Ντμίτρο Πλετεντσούκ.

Το πλοίο, με σημαία νησιών Μάρσαλ, ανήκει σε κινεζική εταιρεία και το πλήρωμά του είναι Κινέζοι.

«Το πλοίο εισερχόταν στην περιοχή του λιμανιού για φόρτωση. Αφού χτυπήθηκε τη νύχτα από ένα Shahed, το πλήρωμα αντιμετώπισε τις συνέπειες μόνο του» και «συνέχισε το δρόμο του προς το λιμάνι προορισμού του», εξήγησε ο Πλετεντσούκ.

Στο μεταξύ οι Αρχές του λιμανιού της Οδησσού έκαναν γνωστό σήμερα ότι ρωσικό drone έπληξε με πλοίο με σημαία Γουινέα- Μπισάου που κατευθυνόταν προς το λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας.

Στο πλοίο ξέσπασε μικρής έκτασης πυρκαγιά, την οποία έχει ήδη κατασβέσει το πλήρωμα.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες από την επίθεση και το πλοίο συνέχισε την πορεία του.

Η Ρωσία εξαπέλυσε 524 drones και 22 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας τη νύκτα της Κυριακής προς Δευτέρα, στοχοθετώντας κυρίως την Οδησσό και τη Ντνίπρο, όπως σημείωσε ο Ζελένσκι.