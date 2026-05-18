Έλενα Ράπτη: Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε το κοινωνικό κράτος από σύνθημα, σε πράξη

Μήνυμα υπέρ της ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους και της ανάγκης συνέχισης πολιτικών με επίκεντρο τον άνθρωπο έστειλε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη, κατά την ομιλία της στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που υλοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής συνοχής, της ισότητας και της προστασίας των ευάλωτων πολιτών.

Η Έλενα Ράπτη υπογράμμισε ότι το κοινωνικό κράτος δεν αποτελεί θεωρητική έννοια ή πολιτικό σύνθημα, αλλά καθημερινή πράξη που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές και παρεμβάσεις με άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία.

Όπως ανέφερε, η πανελλαδική εφαρμογή του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» δίνει τη δυνατότητα σε νέους γονείς να εναρμονίσουν επαγγελματική με οικογενειακή ζωή, ενώ η ενίσχυση των δομών στήριξης γυναικών θυμάτων βίας, η λειτουργία της γραμμής 15900, καθώς και οι δράσεις ενημέρωσης για το λεγόμενο «χάπι του βιασμού», αποτελούν ουσιαστικές παρεμβάσεις προστασίας και ενδυνάμωσης.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στις πρωτοβουλίες για την προώθηση της ισότητας και της συμπερίληψης στον χώρο εργασίας, όπως το «Σήμα Διαφορετικότητας» για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα στήριξης θυμάτων ρατσισμού και διακρίσεων, η οποία λειτουργεί σε 11 γλώσσες και είναι προσβάσιμη σε όλους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής μέσα από πολιτικές που βασίζονται στην πρόληψη, την προστασία και τις ίσες ευκαιρίες, επισημαίνοντας ότι η κοινωνική πολιτική απαιτεί επιμονή, σχέδιο και διαρκή προσπάθεια.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι η αξιολόγηση των πολιτικών γίνεται καθημερινά από την ίδια την κοινωνία, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση για συνέχιση των πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας πιο ασφαλούς, δίκαιης και ανθρώπινης κοινωνίας για όλους.

