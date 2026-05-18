Θεσσαλονίκη: Έκανε ράλι στον Περιφερειακό και συνελήφθη – Έτρεχε με 209 χιλιόμετρα την ώρα!

Με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 200 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να οδηγεί σήμερα τα ξημερώματα το αυτοκίνητό του ένας 30χρονος στη Θεσσαλονίκη, με τους αστυνομικούς της Τροχαίας να ακινητοποιούν το όχημα και να περνούν χειροπέδες στον οδηγό.

Συγκεκριμένα, δικυκλιστές αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης εντόπισαν το αυτοκίνητο να κινείται στον Περιφερειακό με ταχύτητα 209 χλμ/ώρα, ενώ το όριο ταχύτητας στο σημείο είναι 80!

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα στον ύψος του Ευόσμου και συνέλαβαν τον 30χρονο οδηγό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον οδηγό επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για έναν χρόνο! Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

