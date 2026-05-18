Μαρία Ηλιάκη για Eurovision 2026: Έχω πάρα πολλά νεύρα που βγήκαμε δέκατοι – Στόχευσα λάθος την αρνητική μου ενέργεια

Με αρκετό χιούμορ και διάθεση αυτοσαρκασμού σχολίασαν η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης το αποτέλεσμα της Ελλάδας στη Eurovision Song Contest 2026, το πρωί της Δευτέρας 18/5 μέσα από την εκπομπή «Νωρίς νωρίς» της ΕΡΤ.

Η Μαρία Ηλιάκη εμφανώς απογοητευμένη για τη 10η θέση της Ελλάδας, είπε αρχικά: «Έχω πάρα πολλά νεύρα που βγήκαμε δέκατοι! Δεν το περίμενα με τίποτα, από γεννησιμιού μου!»

Ο Κρατερός Κατσούλης συνέχισε στο ίδιο κλίμα πειράζοντάς τη για τον τρόπο που «διαχειρίστηκε» ενεργειακά τον διαγωνισμό. «Δεν είχες υπολογίσει την Αυστραλία; Τη Βουλγαρία; Τη Ρουμανία; Την Ιταλία;», της είπε γελώντας, με την παρουσιάστρια να απαντά πως είχε στοχοποιήσει μόνο τη Φινλανδία.

«Στόχευσα λάθος την αρνητική μου ενέργεια. Την πήγα στην έκτη θέση, αλλά δεν είχα υπολογίσει τους υπόλοιπους», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Ηλιάκη, πριν παραδεχτεί: «Εγώ φταίω! Το παίρνω όλο πάνω μου! Ήταν λάθος ο τρόπος που το διαχειρίστηκα».

