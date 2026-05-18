Φυλακές Τρικάλων: Για πρώτη φορά ζευγάρι θα παντρευτεί εντός του σωφρονιστικού καταστήματος

Είκοσι χρόνια λειτουργίας συμπληρώνουν φέτος οι φυλακές Τρικάλων στη Μπαλκούρα και, για πρώτη φορά στην ιστορία τους, ετοιμάζονται να φιλοξενήσουν έναν γάμο εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, την Κυριακή 24 Μαΐου θα τελεστεί το Μυστήριο στο εκκλησάκι του Αγίου Ελευθερίου, που βρίσκεται μέσα στις φυλακές. Η νύφη αναμένεται να φτάσει φορώντας το νυφικό της, προκειμένου να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με έναν 45χρονο κρατούμενο.

Το μυστήριο θα τελέσει ο Αρχιμανδρίτης Ευμένιος Αυγουστάκης, γνωστός και από τη συμμετοχή του στο MasterChef, ο οποίος, με την ευλογία του Μητροπολίτη Τρίκκης κ. Χρυσοστόμου, έχει αναλάβει τα τελευταία δύο χρόνια την πνευματική στήριξη και καθοδήγηση των κρατουμένων στις φυλακές Τρικάλων, επιτελώντας σημαντικό ποιμαντικό έργο.

