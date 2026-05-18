Κοινωνικός τουρισμός 2026-2027: Έως σήμερα οι ενστάσεις για τα προσωρινά αποτελέσματα

Έως σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 και ώρα 23:59, παραμένει ανοιχτή η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων – Ανέργων 2026-2027 της ΔΥΠΑ, αποκλειστικά μέσω gov.gr.

Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού, με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση έχουν δικαίωμα να καταθέσουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων μέσω της πλατφόρμας gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική – Εργασία και Ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Οι ενστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή αιτιολόγηση, σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση ή μη πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής), και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα ηλεκτρονικά δικαιολογητικά.

Ο τρόπος απόδειξης των κριτηρίων συμμετοχής και μοριοδότησης περιγράφεται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση.

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos

