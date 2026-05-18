Σία Κοσιώνη: Η πρώτη αντίδραση στα σενάρια για την παρουσίαση του “Καλημέρα Ελλάδα”

Η Σία Κοσιώνη μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών με αφορμή την παρουσίαση του νέου της βιβλίου, λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ, ύστερα από 20 χρόνια συνεργασίας.

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη νέα καθημερινότητα μακριά από τα δελτία ειδήσεων, στις φήμες για το τηλεοπτικό της μέλλον, αλλά και στη σχέση της με τον σταθμό.

«Μακριά από τα δελτία ειδήσεων, ανακάλυψα ότι υπάρχουν ηλιοβασιλέματα τα οποία έχω χάσει 20 χρόνια. Είμαι καλά, ξεκουράζομαι και ηρεμώ», είπε αρχικά η Σία Κοσιώνη.

Όταν ρωτήθηκε για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, απάντησε: «Δεν θέλω να μιλήσω ακόμα γι’ αυτό. Θα δούμε… Δεν επιβεβαιώνω, δεν διαψεύδω». Παράλληλα, διέψευσε τα σενάρια που τη θέλουν να έχει δεχτεί πρόταση για την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα», λέγοντας: «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο πραγματικά».

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στην παρουσία του Βασίλη Παπαδρόσου στην εκδήλωση για το βιβλίο της. «Με τον Βασίλη είμαστε φίλοι. Οπότε η φιλία ήταν η αφορμή με την οποία βρέθηκε και σε αυτή την εκδήλωση. Εκτός από τον Βασίλη, ήταν και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι κι από τον ΣΚΑΪ και από άλλα κανάλια», σημείωσε.

Κλείνοντας, η Σία Κοσιώνη μίλησε με θερμά λόγια για την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ: «Έχω νιώσει μόνο αγάπη, έχω νιώσει μόνο αναγνώριση και σεβασμό. Και επειδή πας εμμέσως στο θέμα του ΣΚΑΪ, θέλω να πω ότι φεύγω με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη από τον ΣΚΑΪ και με πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για κάθε έναν ξεχωριστά».