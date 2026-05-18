Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση τιμής και ιστορικής μνήμης “10 λύρες για 353.000 ψυχές” απόψε στην Καλαμαριά

Ο Δήμος Καλαμαριάς, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων, διοργανώνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου και ώρα 21:00 στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού την εκδήλωση τιμής και ιστορικής μνήμης “10 λύρες για 353.000 ψυχές”.

Πρόκειται για μια βαθιά συμβολική μουσική και καλλιτεχνική δράση αφιερωμένη στις 353.000 ψυχές που χάθηκαν, αλλά παραμένουν ζωντανές στη συλλογική μνήμη, στην ιστορία και στην ψυχή του προσφυγικού ελληνισμού.

Δέκα λύρες θα ενώσουν τον ήχο, τη μνήμη και τη συγκίνηση σε μια βραδιά αφιερωμένη στον ξεριζωμό, την απώλεια αλλά και τη δύναμη του Ποντιακού Ελληνισμού να κρατήσει ζωντανή την ταυτότητα, την παράδοση και τον πολιτισμό του μέσα στον χρόνο.

Η εκδήλωση αποτελεί έναν ζωντανό φόρο τιμής στις αλησμόνητες πατρίδες, μεταφέροντας στις νεότερες γενιές το ιστορικό χρέος της μνήμης, της αναγνώρισης και της διατήρησης της ιστορικής αλήθειας.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι τραγουδιστές Γιάννης Κουτίδης και Μελίνα Χατζηκαμάνου, ενώ τη διεύθυνση της ορχήστρας έχει ο κορυφαίος λυράρης Θάνης Κουρουκλίδης.

Συμμετέχουν επίσης καταξιωμένοι μουσικοί και νέοι καλλιτέχνες, με τη συμμετοχή της Σχολής «10 Λύρες» και ομάδας νταουλιών – κρουστών, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού.

Συμμετέχουν οι Σύλλογοι της Καλαμαριάς: