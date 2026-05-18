MERAVIA: Το νέο adults – only resort της Χαλκιδικής απαντά στην ανάγκη μας για ουσιαστική ηρεμία

Για εμάς που ζούμε στη Θεσσαλονίκη, όσο ανοίγει ο καιρός σταδιακά ο δρόμος προς τον Νότο αποκτά μια διάσταση απόδρασης από την καθημερινότητα. Αρκεί κάποιος να πει “Πάμε Χαλκιδική;” για να δημιουργηθεί η ανάγκη να φύγεις μακριά από τους ρυθμούς του γραφείου και της πόλης, ακόμα και αν είναι μόνο για ένα σαββατοκύριακο, προκειμένου να βρεθείς σ’ έναν άλλο τόπο. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που η Άφυτος κερδίζει ολοένα και περισσότερους λάτρεις. Πρόκειται, για ένα από τα πιο γοητευτικά χωριά του πρώτου ποδιού, με τα πέτρινα σοκάκια της και εκείνη τη μοναδική νησιωτική αύρα που σε κερδίζει αμέσως. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, όμως, είναι πως όλη αυτή η μαγεία, που αλλάζει εντελώς τη διάθεσή σου, απέχει μόλις μία ώρα οδήγησης από την πόρτα του σπιτιού σου.

Όμως, η τέλεια απόδραση προϋποθέτει την αποτοξίνωση από την καθημερινότητα και να βρεις τον δικό σου, απόλυτα ιδιωτικό χώρο, που θα σε βοηθήσει να κατεβάσεις πραγματικά ρυθμούς μακριά από την πολυκοσμία. Εκεί ακριβώς έρχεται να «κουμπώσει» η νέα άφιξη της περιοχής.

Ο λόγος για το MERAVIΑ, Leonardo Limited Edition. Το ολοκαίνουργιο adults-only καταφύγιο, το οποίο απλώνεται σε μια τεράστια, προσεγμένη έκταση, αφήνοντας στον καθένα τον χώρο να «αναπνεύσει». Αντί για μια τυπική διαμονή, σκέψου 188 δωμάτια και σουίτες με επιλογές swim-up και ιδιωτικές πισίνες, όπου όπου το μπαλκόνι σου επιτρέπει να εκμηδενίσεις την απόσταση από το κρεβάτι μέχρι το νερό. Το υγρό στοιχείο, άλλωστε, αποτελεί τον πυρήνα της εμπειρίας. Οι εντυπωσιακές πισίνες που κλιμακώνονται στους εξωτερικούς χώρους, προσφέρουν ακριβώς αυτή την οπτική γαλήνη που αποζητά το μάτι.

Και επειδή η ουσιαστική ξεκούραση σημαίνει να μην χρειάζεται να πάρεις καμία οργανωτική απόφαση, το resort προσεγγίζει τη φιλοσοφία του all-inclusive με μια εντελώς εκλεπτυσμένη ματιά. Δεν υπάρχει λόγος να ψάξεις για τραπέζι έξω, αφού 4 διαφορετικά εστιατόρια βρίσκονται στη διάθεσή σου, καλύπτοντας κάθε γαστρονομική διάθεση, από ελληνικές επιλογές με τοπικά προϊόντα μέχρι διεθνείς προσεγγίσεις. Όσο για το κλείσιμο της ημέρας, τα 4 μπαρ του συγκροτήματος αναλαμβάνουν να στήσουν το τέλειο βραδινό σκηνικό με cocktails και θέα τη θάλασσα, χωρίς να χρειαστεί να μπεις καν στο αυτοκίνητο.

Η απόλυτη αποσύνδεση, βέβαια, ολοκληρώνεται τη στιγμή που θα αποφασίσεις να κλείσεις εντελώς το κινητό σου και να περάσεις την πόρτα του Aegeo Spa. Εκεί, η μόνη σου υποχρέωση πλέον είναι να δώσεις στον εαυτό σου την πολυτέλεια να μην κάνει, κυριολεκτικά, απολύτως τίποτα, παρά να απολαύσει σε χρόνο διαρκείας το γεγονός ότι οι ρυθμοί πέφτουν και το μυαλόο πραγματικός χρόνος αποφόρτισης. Αν το καλοσκεφτείες, δεν έχει να κάνει με το πόσο μακριά ταξίδεψες, αλλά με το πόσο “μακριά” ένιωσες ότι βρέθηκες. Είναι η πολυτέλεια του να κλείνεις το laptop την Παρασκευή και αμέσως μετά να βυθίζεσαι στην απόλυτη καλοκαιρινή ραστώνη, χωρίς να σε απασχολεί ούτε μία πρακτική λεπτομέρεια. Όταν την Κυριακή το βράδυ επιστρέφεις στην πόλη χορτασμένος, ανάλαφρος και με την αίσθηση ότι έλειπες μέρες ολόκληρες, ξέρεις πως αυτό το διήμερο άξιζε πραγματικά. Ήταν ακριβώς η επανεκκίνηση που χρειαζόσουν.