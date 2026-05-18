Το Ισραήλ αναχαίτισε στολίσκο για τη Γάζα ανοιχτά της Κύπρου
Το ισραηλινό ναυτικό ξεκίνησε επιχείρηση αναχαίτισης του στολίσκου ακτιβιστών που κατευθύνεται προς τη Λωρίδα της Γάζας, αμφισβητώντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ.
Βίντεο δείχνει Ισραηλινούς κομάντος να επιβιβάζονται σε ένα από τα πλοία του Global Sumud Flotilla, ενώ αυτό έπλεε ανοιχτά των ακτών της Κύπρου.
The Israeli Navy has begun to intercept the activist mission sailing to the Gaza Strip to challenge Israel's naval blockade. pic.twitter.com/YXeSwxPDOd— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 18, 2026
Νωρίτερα, οι ισραηλινές αρχές είχαν προειδοποιήσει τους συμμετέχοντες στην αποστολή να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν άμεσα, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «πρόκληση».
