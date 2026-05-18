Λασίθι: Τραγωδία στην Κριτσά – 50χρονος τουρίστας βρέθηκε νεκρός σε AirBnB

Ένας 50χρονος τουρίστας από την Ιρλανδία βρέθηκε νεκρός σε κατάλυμα Airbnb στην περιοχή της Κριτσάς, στον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Τον άτυχο άνδρα εντόπισε το απόγευμα της Κυριακής (18/5) ο διαχειριστής του καταλύματος, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές και το ΕΚΑΒ. Ωστόσο, όταν έφτασαν στο σημείο οι διασώστες, ο 50χρονος ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις του.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατός του.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως αιφνίδιος θάνατος, ενώ έχει παραγγελθεί η προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.