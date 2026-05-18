Ακυρώνεται παράσταση στη Θεσσαλονίκη – Ποιος ο λόγος

Ακυρώνεται η παράσταση «Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα» που επρόκειτο να παρουσιαστεί το ερχόμενο Σάββατο 23 Μαΐου στο Θέατρο Κήπου, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανακοίνωσε η Παιδική Σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου, η παράσταση δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω άσχημων καιρικών φαινομένων.

Η θεατρική παραγωγή παρουσίαζε το εμβληματικό έργο του Μενέλαου Λουντέμη, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρήγα, με το έργο να αποτελεί έναν ύμνο στη γνώση, το όνειρο και τη δύναμη της παιδικής ψυχής.

Στην ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Αγαπητοί φίλοι, να σας ενημερώσουμε πως η παράσταση που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο 23 Μαΐου δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω άσχημων καιρικών φαινομένων. Ευχαριστούμε πολύ».

Η παράσταση είχε προγραμματιστεί για τις 19:45 και συμμετείχαν γνωστοί ηθοποιοί της παιδικής σκηνής, μεταξύ των οποίων οι Τζώρτζης Παπαδόπουλος, Δημήτρης Πρίσκας και Μιλένα Τούμπα.

