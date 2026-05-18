Μαρινάκης για κόμμα Τσίπρα: Είναι αργά για δάκρυα – Η ΝΔ πιο ενωμένη μετά το Συνέδριο

Στην αποτίμηση του 16ου συνεδρίου της ΝΔ προχώρησε, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, κάνοντας λόγο για ένα «οργανωτικά άρτιο συνέδριο και ένα από τα μαζικότερα σε παρουσία».

Επισήμανε ότι «ακούστηκαν όλες οι απόψεις», ενώ τόνισε ότι η ΝΔ δεν απευθύνθηκε μόνο στα μέλη της, αλλά και στην κοινωνία. «Ακούσαμε τοποθετήσεις για θέματα καθημερινότητας, όπως η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η τεχνητή νοημοσύνη, ο νέος χάρτης στην υγείας, η πρόκληση της βίας στα πανεπιστήμια κλπ».

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «η ΝΔ κάνει ένα συνέδριο για να δει πώς θα απαντήσει στα αιτήματα της κοινωνίας και όχι ένα συνέδριο για να πει με ποιον δεν θα κυβερνήσει όπως κάνουν άλλα κόμματα».

Την ίδια ώρα, σχετικά με την ανακοίνωση της ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε ότι η ώρα του κάθε πολιτικού που έχει την τιμή να εκλέγεται πρωθυπουργός είναι τα χρόνια διακυβέρνησής του. «Τώρα, νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα και για μια προσπάθεια να ξαναγραφτεί ιστορία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι αργά για τον κ. Τσίπρα να μας απαντήσει γιατί μας έβαλε πάνω από 30 φόρους, γιατί μας φόρτωσε πάνω από 100 δισ. ευρώ και να απολογηθεί πολιτικά για τους χιλιάδες βαρυποινίτες που απελευθέρωσε και για τα “παραυπουργεία” Δικαιοσύνης. Για μια πολιτική που έφτασε την Ελλάδα να είναι το 2019, 27η στις 27 χώρες σε ρυθμούς ανάπτυξης», συμπλήρωσε.